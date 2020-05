Moa öppnade salong – trots start med flera motgångar ser hon ljust på framtiden: "Jag har mycket planer"

Moa Hedblom visste redan tidigt att det var naglar hon ville hålla på med.

– När jag gick och gjorde mina naglar hos Adele Olsson, så kände jag verkligen att det var det jag ville hålla på med. Hon var min inspiration till att faktiskt utbilda mig och fullfölja mitt intresse, säger Moa Hedblom.

I Gävle gick Moa Hedblom ett gymnasieprogram med inriktning stylist, där hon lärde sig om både naglar, kläder, smink och hår.

– Jag trivs så himla bra med det här, det är så roligt. Jag tycker om att vara kreativ. Så jag kände att det var dags att satsa, säger Moa Hedblom.

Men när hon bestämt sig och skaffat lokal så stötte hon snart på problem.

– Det har varit en tuff start. Från början fick jag ingen förskoleplats till vår dotter, det var helt stopp. När det äntligen löste sig så grät jag av lycka. Men då blev jag hackad, berättar hon.

Någon hade tagit sig in på Moas privata Facebook-konto, som var kopplad till alla hennes konton på sociala medier.

– De hade lagt ut en bild på IS-flaggan och på min omslagsbild som är ett foto av min dotter hade de klippt in ett kikarsikte, som om man ser henne i siktet. Det var nog inte riktat mot mig personligen men både jag och min sambo tyckte det var obehagligt, speciellt när det var på dottern, säger Moa Hedblom.

Då hennes konton stängdes ned automatiskt var hon tvungen att starta nya.

– Jag förlorade jättemycket följare på det, så nu jobbar jag på att få upp antalet igen. Det känns jättetråkigt att behöva kämpa med det också när man är nystartad.

Strax efter det krockade Moa med bilen som hon behöver för att ta sig från hemmet i Hennan till salongen i Ljusdal.

– Och sen kom Corona. Men det går, även om det varit en skitstart. Det som är tråkigt är att jag har väldigt många äldre kunder som inte kan komma nu, men jag förstår och tycker inte att de ska komma hit heller. Jag är mån om dem, naglar är inte jätteviktigt.

I salongen har hon hängt upp plexiglas mellan henne och kunden. De som kommer får tvätta och desinfektera sina händer och Moa använder ansiktsmask.

– Klart att mitt företag och jag påverkas mycket av corona. Men jag är också så glad och tacksam för dem som kommer hit.

I mars utbildade sig Moa Hedblom till att arbeta med ögonbryn och göra vad som kallas för browlift. Vilket innebär att hon på ett naturligt sätt formar och lyfter ögonbryn. Hon har redan funderingar på att utöka sin verksamhet än mer.

– Jag skulle vilja få in smink, hår och kläder i företaget. Tanken var att jag skulle börja med hår och smink till sommaren, men just nu känns det inte som att det kommer att gå i och med corona, säger hon och syftar på student, bal och bröllop som ställs in.

– Kläder skulle jag kunna börja med, i sådana fall tänker jag ett samarbete med klädbutikerna härikring. Jag är en style advisor, så jag kan se vad kunder passar i. Vilken typ av plagg som passar kroppsformen.

Får hon chansen så utökar hon gärna.

– Jag har mycket planer i huvudet, det är bara att man ska få igång allt och jag hoppas att det blir nästa år istället.