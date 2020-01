Mjölkbonde vill utöka trots en mängd brister – grannar protesterar

Läs även: Fortsatta brister på gården – fällts för miljöbrott: "Makalöst att det kan hända gång på gång"

Redan för några år ansökte mjölkbonden Anders Svässar om att utöka verksamheten, då till att få hålla 399 djur. Han mötte stort motstånd från grannar och andra personer som var oroliga för både djur och natur och de startade en namninsamling för att protestera mot planerna. Det blev inget nytt tillstånd den gången, men Anders Svässar bestämde sig för att göra ett nytt försök.

I mars 2017 skickade han in en ansökan till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Det var en diger tillståndsansökan på flera hundra sidor som hamnade på tjänstemännens bord. Anders Svässar, som då hade tillstånd för 245 mjölkkor, ville utöka verksamheten till totalt 800 så kallade djurenheter, vilket därmed skulle bli den största mjölkgården i norra Hälsingland. Det skulle ske i två etapper; först en utökning till totalt 575 djur, och ytterligare 225 djur skulle tillkomma i en andra etapp. Förutom det gällde ansökan även bland annat ombyggnation av befintliga stall, nybyggnation av två mjölkstall, en utökad ensilagelagring i plansilo samt gödselhantering.

"Sökande är mycket angelägen om att starta den planerade verksamheten så snart som möjligt", står det i ansökan. Det visade sig dock att ärendet skulle dröja och möta motstånd även den här gången. Det hölls samråd där det kom in många synpunkter. Precis som förra gången handlade det om oro för hur miljön påverkas och kritik mot djurhållningen. Ansökan fick kompletteras två gånger och den senaste versionen lämnades in i december 2017. Återigen kom det in en mängd synpunkter från bland andra grannar och myndigheter. Miljöprövningsdelegationen godkände slutligen ansökan, under förutsättning att en del villkor skulle uppfyllas. Beslutet överklagades av ett 70-tal personer till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Rätten har inte prövat sakfrågan än, utan i nuläget handlar det om klagorätten, det vill säga vilka personer som överhuvudtaget har rätt att överklaga beslutet. Mark- och miljödomstolen har kommit fram till att bara drygt hälften av de klagande har rätt att överklaga och att deras överklagande ska prövas i sak, men den domen har inte vunnit laga kraft än.

Vi har sökt Anders Svässar men han har valt att inte återkomma.