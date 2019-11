Misstänkt dödshot på Norrtullskolan: "Det ska inte vara så här – jag blir upprörd"

Det var under torsdagen som skolledningen på Norrtullskolan blev hotad.

– Det är vårdnadshavare som kommit in på skolan och hotat personal, berättar Jan-Eric Berger (C), ordförande för barn- och utbildningsnämnden, som fick information om händelsen under torsdagseftermiddagen.

Enligt polisanmälan har vårdnadshavarna kommit in i skolan, brusat upp och skrikit högt i en korridor inför anställda, som uppfattade det som ett hot. Personal fick sedan ut vårdnadshavarna från skolan.

Ärendet utreds som olaga hot mot grupp eftersom det enligt anmälan har uttalats dödshot som inte riktades mot någon specifik person.

Händelsen inträffade vid lunchtid på torsdagen.

Läs mer: Rektor hotad – låsta dörrar och ordningsvakter vid entrén under fredagen

Under fredagen var dörrarna till Norrtullskolan låsta och det fanns ordningsvakter vid entrén.

– Skolledningen och förvaltningen har gjort allt enligt handlingsplan och det är polisanmält, säger Jan-Eric Berger (C)

Även tidigare i år hotades personal på Norrtullskolan. Hur ser du på att skolpersonal blir hotad på sin arbetsplats?

– Det ska inte vara så här, jag blir upprörd. Skolan ska vara en trygg arbetsplats. Idag har man säkrat upp med ordningsvakter och det är säkert för barnen att vara i skolan. Förvaltningen har skött det här perfekt, säger Jan-Eric Berger.

Hur ska sånt här kunna undvikas?

– Det är jättesvårt. Det är jättetråkigt när sånt här inträffar och nu vet vi inte bakgrunden till varför det här hände heller, säger Jan-Eric Berger (C).

Skolpersonal och elever fick information om det som hänt under fredagsmorgonen. Även under måndagen kommer ordningsvakter att finnas på skolan.