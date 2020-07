Missnöje efter förhandlingar om höjd ersättning inom vården: "Nådde inte hela vägen"

Fackförbundet Kommunal yrkade på att varje semestervecka som flyttas till maj eller september ska ge en ersättning på 7500 kronor. Samt att medlemmarna under första veckan får 3000 kronor per dag och andra veckan 5000 kronor per dag i kompensation, vid avbruten semester.

– Vi menar att en arbetsdag är det tillfälle man tjänstgör oavsett mängden arbetstimmar, kompensationen är för den avbrutna semestern inte för arbetstimmarna, säger Mia Larsson.

Resultatet av förhandlingarna blev inte som hon hade hoppats på.

– Jag nådde inte hela vägen fram den här gången, säger Mia Larsson.

Det som gäller efter förhandlingarna är att en medlem som fått sin semester avbruten i juni eller september 2020, i stället för en extra semesterdag, kan välja att kompenseras med 1500 kronor. Beslutet grundas på att coronaviruset kan medföra ett ökat vårdbehov under sommaren.

– För att tillkalla någon från semester måste arbetsgivaren ha ett rimligt skäl till varför det görs. I första hand ska vikarier, schemaändringar eller övertid av tjänstgörande personal täcka luckorna.

Möjligheten till ekonomisk ersättning i stället för extra semesterdagar gäller Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. Krisledningen tar beslutet om den möjligheten ska vara tillgänglig för de medlemmar som jobbar inom andra områden. I så fall gäller samma belopp på 1500 kronor som ekonomisk ersättning.

– Jag tycker inte arbetsgivarna eller politikerna i Hudiksvalls kommun visar någon uppskattning för det hårda arbete våra medlemmar gör.

Maria Larsson, personalchef på Hudiksvalls kommun, har tidigare sagt till tidningen att hon inte vill kommentera förhandlingarna förrän de är klara.

Tidningen har sökt företrädare för Hudiksvalls kommun utan resultat.