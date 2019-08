Minnessten avtäcktes – ett år efter att branden släcktes: "Ni gjorde verkligen skillnad"

Många hade sökt sig till det natursköna området strax utanför Kårböle, för att vara med när minnesstenen avtäcktes, såväl privatpersoner som representanter för olika organisationer.

Joel Isensköld, som under det gångna året varit chef för det samordningskansli länsstyrelsen inrättade efter branden, och som nu på årsdagen avvecklas, ledde ceremonin.

Förste talare var landshövding Per Bill, som gick igenom brandens fyra stadier. Från det att skogen tog eld och bekämpades under ledning av räddningstjänsten i Ljusdal, till att länsstyrelsen tog över ansvaret, via det efterarbete som skett under året med till exempel försäkringsfrågor, tillvaratagande av brandskadat timmer och liknande, till det fjärde stadiet, som råder för tillfället, då allt arbete ska utvärderas.

– Vi ska inte gå tillbaka till det som var före branden, vi ska bli ännu bättre, sa Per Bill och benämnde det Ljusdal 2.0.

Också Robert Strid, som tjänstgjorde som operativ chef, medverkade och delade med sig av sina intryck från förra sommaren och året som gått. Han sände en tanke till de som drabbades av bränderna och fick se generationers arbete med skogen gå om intet. Men han såg också det positiva.

– Vi räddade väldigt mycket skog och egendom och ingen blev allvarligt skadad eller omkom.

Minnesstenen har hämtats från urberget i en av brandgatorna. Inskriptionen lyder: "Till minne av skogsbränderna i Hälsingland sommaren 2018 och de som bekämpade dem. Tillsammans är vi starka". Själva avtäckningen gjordes gemensamt av Per Bill och Kårböle byalags ordförande Stellan Fagrell.

I samband med avtäckningen delades även ett 30-tal diplom ut till organisationer, kommuner, företag och andra som på det sättet uppmärksammades för sina insatser i samband med bränderna. Alla privatpersoner som hjälpte till, eller spontanfrivilliga som de benämns, fick dela på ett diplom som togs emot av kommunchefen Nicklas Bremefors.

– Ni gjorde verkligen skillnad, konstaterade han, och berättade att diplomet ska hänga i kommunhusets entréplan.

Också kraftbolaget Fortum passade på att dela ut hedersutmärkelser. Tack vare räddningsinsatserna klarade sig företagets kraftverk i Ljusnan undan branden. Vd:n Toni Kekkinen överlämnade ett diplom till Ljusdals räddningstjänst, och byalaget i Kårböle fick ta emot en gåva på 100 000 kronor.

– Vi har två saker på gång här i byn, berättade Stellan Fagrell. En automatstation där man kan tanka, och så bredband. Så pengarna kommer väl till pass.

Minnesceremonin genomfördes på initiativ av Länsstyrelsen Gävleborg. Totalt hade 44 olika organisationer, kommuner och myndigheter bjudits in till minnesceremonin, bland annat Röda Korset, Svenska Lottakåren, Hemvärnet, Räddningstjänsterna och Gävleborgs kommuner.