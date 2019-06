Kerstin Backa vävde avancerade kyrkotextilier

Kerstin levde sitt liv på fädernegården Backa i Östanå, hon var noggrann med hemmets alla sysslor. Hon älskade att baka med barnbarnen och var mån om att bygga goda relationer. Hon gladdes åt en växande familj med flera generationer. Hennes mål var, alltid, att samla alla, vilket hon gjorde in i det sista.

Att hjälpa andra hade alltid plats hos Kerstin. Under många år cyklade hon tandem med synskadade runt Norrsjön i Alfta under sommaren. På Ljuspunkten i Edsbyn fanns hon till hands för att koka kaffe till besökare. På Ljuspunkten trivdes Kerstin även under de sista åren. Där fanns sång, glädje och en positiv gemenskap. Kyrkan var en viktig del av hennes liv och under många år var hon kyrkvärd i Ovanåkers kyrka.

Kerstin hann med flera resor. Hon besökte Holland, Spanien, Italien, Österrike, Norge, Egypten, Israel, Vietnam och USA. I Rom deltog besökarna vid påvens audiens på Petersplatsen och välkomnades som ”Pilgrimerna från Ovanåker”, det var mycket stort för Kerstin.

Många olika hantverk var Kerstins stora passion. Persmässan i Edsbyn var viktig för Kerstin och hon ansvarade för serveringen i cirka 40 år. Hon var angelägen om att kunskapen om gamla hantverk skulle bevaras och hon var med att ge idé till och starta Volasdan.

Hon gick flera olika hantverksutbildningar på Forsa folkhögskola och på Sätergläntan, hemslöjdens kursgård i Dalarna. Hon höll själv flera olika kurser i bland annat vävning, växtfärgning och tvåändsstickning. Kerstin var verksam vid flera vävstugor. Vävstuga fanns också i hemmet, där det bland annat vävdes dukar, mattor, gardiner och många kyrkliga textilier. Där vävdes damastduk till kungaparets Eriksgata 1987 liksom gardiner till landshövdingen på Gävle slott.

I slutet på 1970-talet tillträdde Gerd Lindqvist som hemslöjdschef och kort därefter beställde Bollnäs församling en mässhake av Bollnäs hemslöjd. Den formgavs av textilkonstnären Lena Hassel Nilsson och vävdes av Kerstin, som hade den kunskap i avancerade vävtekniker som krävdes. Flera församlingar i södra Hälsingland följde efter och beställde också kyrkotextilier.

Sedan hon vävt den första mässhaken arbetade hon heltid med att väva kyrkotextilier. Sammantaget har hon vävt ett 20-tal mässhakar och två korkåpor, av vilka textilkonstnären Elisabeth Teba ritade korkåpan till Ovanåkers kyrka och Marie Gunnarsson korkåpan till Söderala kyrka.

Det första bårtäcke Kerstin vävde ritades av Kerstin Paradis Gustavsson till Ovanåkers kyrka. Det är utfört i en mycket avancerad vävteknik. Därefter vävde Kerstin bårtäcken till ytterligare sex församlingar. Under de 25 år samarbetet med Bollnäs hemslöjd och Gerd pågick vävde Kerstin även ett stort antal kyrkotextilier i mindre format, såsom stolor, nattvardens textilier, antependier och predikstolskläden.

Förutom att väva kyrkliga textilier hemma engagerades hon av konstnären Kerstin Ekengren i Järvsö för att väva hennes konstvävnader. Att utföra avancerade vävnader efter en textilkonstnärs skiss är en grannlaga uppgift. Det var ofta ett lagarbete mellan Kerstin, Gerd och konstnären för att tolka en skiss. Det sista stora arbete, som Kerstin utförde var kyrkotextilierna till Trönö kyrka 2001; efter branden. Textilkonstnären Marie Gunnarsson ritade textilerna och Kerstin vävde allt utom en textil, vars format var så stort att den vävdes på ateljén Alice Lundh i Borlänge.

1999 anordnades på Edsbyns museum en stor utställning där Kerstins vävkonst uppmärksammades. Ett stort urval av de kyrkliga textilier hon vävt genom åren lånades in från församlingarna och kunde visas på utställningen.

När beställningarna från församlingarna minskade valde Kerstin att engagera sig i Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförenings vävstuga i Bollnäs, där hon var en del av vävkommittén och lade ner ett stort arbete under många år. Hon bidrog med sin djupa kunskap inom vävning och spred alltid glädje omkring sig. Hon var också ledamot i hemslöjdsföreningens styrelse i många år. Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening uppmärksammade hennes mångåriga och stora insatser inom framför allt vävningen genom att tilldela Kerstin Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds förtjänstmärke i guld på henne 80-årsdag 2011.

Hon lämnar ett stort tomrum efter sig med många fina minnen hos sina nära och kära och många vänner.

Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening genom Kristina Johnson