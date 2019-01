Dödsfall Stenerik Eriksson

Stenerik och jag var barndomsvänner. Jag träffade honom för första gången redan 1949, när jag hämtade mjölken vid gården Nylandet i Föne, där han besökte sina farföräldrar.

Efter några dagar av intensiv lek skildes våra vägar, då han åkt hem till Valla. Ett år senare träffades vi dock åter, när mina föräldrar ”flyttat fram till Färila” och jag återupptäckte Stenerik, som just då börjat skolan. Efter detta kom vi att hålla kontakten, även om vårt umgänge ibland var rätt sporadiskt eftersom jag lämnat Färila, men ofta återkom under somrarna. Under senare år har min sambo och jag till och med fått hyra ett hus av honom i Valla, vilket ledde till dagligt umgänge.

Efter skolan utbildade sig Stenerik till svetsare. Sedan han arbetat några år vid företag i Färila och Ljusdal anställdes han som lärare, först vid AMU-centret i Bollnäs, därefter vid AMU-centret i Ljusdal och slutligen vid gymnasieskolan i Ljusdal, där han tjänstgjorde fram till sin pensionering. Han var mycket uppskattad av sina elever, då han alltid ställde upp och visade att han verkligen han brydde sig om dem.

Bland Steneriks intressen märktes framför allt idrott och fiske. I slutet av tonårstiden tog han ett distriktsmästerskap i spjutkastning.

Man kan nog också säga att hans stora fiskeintresse ledde till att han och vännen Eddie Liljestrand 1993 köpte en utrangerad buss. De helrenoverade bussen och byggde om den till en husbil. Med den gjorde de otaliga fiskeresor till Norge.

Stenerik var en synnerligen trevlig och hjälpsam, för att inte säga genomsnäll, person. Han ställde alltid upp när någon behövde hjälp. Många är de som står i tacksamhetsskuld till Stenerik för den hjälp han gett dem, inte minst jag själv. Han hjälpte mig så mycket med mitt sommarhus, men han var vänlig nog att höja de få saker jag kunnat göra för honom till skyarna för att minska min genans.

En mycket fin och varmhjärtad människa har tyvärr lämnat oss.

Örjan Sturesjö