Minnesord: Yngve Berger, Trönö – sången gav honom glädje

Yngve och jag föddes på Sörgården i Wij. Där bodde vi till 1946 med mormor och morfar och mor och far.

Våra föräldrar byggde egen gård på en tomt i närheten och dit flyttade vi året därpå. Efter skola och 15 månaders militärtjänstgöring på T3 i Sollefteå stod Yngve i valet och kvalet vilket yrke han skulle välja. Han funderade en tid på att stanna inom det militära, välja skogsbruket eller något inom affärsvärlden. Efter muck fanns flera erbjudanden inom affärslivet. Han provade på olika affärsjobb och fick ganska snart erbjudande att ta hand om någon butik inom Kooperativa förbundet, Konsum.

Han började i Trönö, fortsatte sedan som affärschef på Kungsgatan i Söderhamn och öppnade sedan ny affär på Skogshöjden. Han gick igenom flera kurser inom KF. 1965 blev han erbjuden att ta ansvar för butiken Norden på Köpmangatan. Den drev han i 35 år och utvecklade den, vilket innebar att han hade en stor kundkrets från hela Hälsingland. Flygvapnet, kommunen och LM Eriksson gjorde stora inköp.

Han skapade också olika minnestallrikar och serier, som gillades av många. Glas och porslin var ett stort intresse för Yngve.

Yngve hade en hel del föreningsuppdrag. Han var under många år kyrkokassör i Trönö församling, Han var med i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Norrala-Trönö under många år. Hembygdsrörelsen låg honom också varmt om hjärtat och han var under många år med i olika fotocirklar för att identifiera personer på gamla fotografier. Han var också med och anordnade fotoutställningar.

När Trönö nya kyrka brann 1999 var han starkt engagerad i återuppförandet. Kyrkoråd med flera gjorde flera resor runt om i landet för att titta på nyuppförda kyrkor.

Han var också med om att starta Trönö manskör 2002. Sången gav honom glädje. Han gillade att sjunga. Manskören har under årens lopp bjudit på cirka 550 framträdanden. Bara för en månad sedan bestämde de sig för att sluta. Något som många saknade.

Livet i den nära familjen var viktigt. Tidigt byggde Yngve ett fritidshus i Storsjön. Där vistades han och hans fru Naeimy och sonen Jan-Olov så ofta de kunde.

Yngve var aktiv, ibland ganska envis men samtidigt mild och genomförde det han bestämde sig för. 1973 köpte han en gård i byn Glamsta i Trönö och där har han sedan varit bosatt. Trädgårdsarbetet har varit ett glädjande fritidsintresse. Tidigare bodde han bland annat på Trädgårdsgatan och Köpmangatan i Söderhamn.

Närmast sörjande är maka, en son med familj, barnbarn och barnbarnsbarn samt jag lillebror Jan-Eric med familj och barnbarn.

Vi kommer att sakna dig mycket Yngve! Du kommer att bäddas i hembygdens soliga famn! Mamma Ebba och pappa Gustav kommer att möta dig.

Jan-Eric Berger, lillebror