Minnesord Sture Hjalmarsson – han var en del av Ryggesbos historia

Ryggesbo har återigen mist en bybo. Sture Hjalmarsson har efter en tids sjukdom fått somna in, 83 år gammal. Sture växte upp och har bott i byn under hela sitt liv. Han fick tidigt i sitt liv axla ansvaret för hemgården, då han miste sin far i 20-årsåldern. Gården, skogen och markerna har alltid varit en viktig del av hans liv.

Sin yrkesbana startade han med att köra flyttbuss under några år. Han övergick sedan till att köra olika maskiner och många är de skogsbilvägar han brutit i sin ungdom. Sture tyckte senare i livet om att åka de olika vägarna som han brutit och vi som anhöriga fick lyssna till många berättelser om var och hur arbetet gick till. Sture arbetade också under delar av sitt liv för företaget Bäckström och Söner. De sista 20 åren av sitt yrkesliv jobbade han åt företaget Skanska, där han till största delen arbetspendlade mellan hemmet och Hudiksvall för att arbeta vid olika byggprojekt.

Efter pensionen blev gården i Ryggesbo en viktig del av livet, att ta husvagnen och åka ut till olika platser var också något som han älskade att göra. Han värdesatte att få vara social och träffa människor, framför allt bandyn och hans bandyvänner hade stor betydelse under de sista åren av hans liv.

Byn Ryggesbo har under ett års tid mist fyra trogna bybo som hade stor kunskap om byns historia, en förlust som är svår att ersätta. Sture var en del av den historien som nu har lagts till handlingarna.

Vila i frid make, pappa, morfar och svärfar tillsammans med de övriga trogna Ryggesboborna. Tack för omtanken och viljan att hjälpa oss barn och barnbarn. Du kommer alltid att vara saknad av din familj!

Familjen