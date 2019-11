Minnesord Stig Eriksson, Bollnäs: Hans liv var musik

Stig föddes i Röste, bodde där några år med Snoddas som bästa kompis. Med en far vid järnvägen kunde man så småningom flytta till betjäningsgårdarna. En lycklig tid med många jämnåriga att leka med.

Stig började sin yrkesbana som tapetserare vid möbelföretaget Record och avslutade sin bana som produktionschef och designer vid samma företag nu med nytt namn, Dina möbler.

Hans stora intresse var musik och som 15-åring, och med lånade pengar från sin storebror, köpte han sin första klarinett. Bollnäs Benny Goodman var född.

Hugo Moodys orkester bildades, och mellan 1950 och -60 turnerade bandet i södra Norrland. Man vann också den norrländska jazzfestivalen 1955 med Simon Brehm i juryn. Under den här tiden, när man spelade i Järvsötrakten, dök ofta en ung flicka upp och frågade om hon fick sjunga med dem. Det var alltid On the sunny side of the street, och flickan var Lill-Babs.

På 1960-talet kom rocken med ny musik. Man hade också börjat tröttna på resandet varje helg så bandet upphörde.

1973 samlade Stig sina gamla musikkamrater för att uppliva gamla minnen. Så roligt var det att man bildade Bollnäs Swing Sextett. Man spelade när man kände det var roligt och man var också med vid ett flertal radioinspelningar,

Stig tilldelades Bollnäs stads kulturstipendium, något han var mycket stolt över.

Stig spelade tennis och under en tid rankades han som nummer 14 bland Sveriges seniorer. Han blev också Norrlandsmästare i dubbel tillsammans med Karl-Erik Wiklund. Som pensionär började han spela golf och man kunde se honom nästan varje dag på golfbanan vid Bolleberget. Han nådde ett handicap på 18 trots att omvärlden menade att han slog till bollen med bandyslag.

Stig var en mycket ödmjuk och älskvärd person.

Vi kommer aldrig att glömma hans glada skratt.

Döttrarna Eva Tigerström och Karin Linngård