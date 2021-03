Minnesord Rita Ohlson, Söderhamn: "Hon tyckte om att koppla av hemma med att handarbeta"

Rita var född och uppväxt i byn Ulva, strax norr om Glössbo, med sin far Albert och mor Helga och sin farmor Martha. Helga var från Ulva. Albert var från Arbrå och släkten Skönstedt, varav flera på den tiden emigrerade till USA. Ritas far Albert emigrerade själv som ung till sydvästra Canada där han arbetade på en farm under 10 år innan han åkte hem till Hälsingland igen, för att i slutet på 1930-talet köpa en mindre lantgård med skog i Ulva. Där vid Stor-Hisjön, med berg och skog omkring växte Rita upp på det lilla jordbruket med en häst, kor, grisar och höns. Skolan gick hon i Österböle, mellan Glössbo och Rengsjö. Rita hade också en äldre halvsyster som hette Alice.

I mitten på 1950-talet flyttade familjen med farmor till ett mera modernt hus på Åsen i Vannsätter då Ritas far Albert fick anställning på fabriken där. Rita gick sista åren på Österbackens skola. Hon brukade som tonåring själv åka och hälsa på sin syster Alice uppe i Sundsvall. Rita började sedan att arbeta på Torstenssons konditori i Söderhamn, som drevs av hennes kommande mans Alfs släkt. Där träffade hon Alf och de gifte sig 1962.

Rita och Alf fick tre barn. 1961 föddes sonen Mikael, 1963 sonen Mathias och 1974 dottern Martina. På 60-talet bodde de i Borg och byggde sedan ett eget hus i Vågbro utanför Söderhamn. I början på 1970-talet flyttade de till Sunnanå utanför Bergvik. Familjen hade hennes gamla föräldrahem i Ulva kvar som sommarstuga när barnen växte upp.

Rita tog hand om barnen och hemmet, samt sina till åren komna föräldrar. Hon tyckte om att koppla av hemma med att handarbeta, plocka bär i skogen, koka sylt och saft, och i hennes trädgård växte det blommor, grönsaker och bärbuskar.

I mitten på 1980-talet flyttade familjen till Söderhamn. En tid efter flytten till Söderhamn drabbades Rita av dålig hälsa. De sista 20 åren bodde hon på äldreboendet Enriset i Söderhamn, där hon fått en fin omvårdnad.

Rita var sedan 1970 verksam i Söderhamns Församlingen av Jehovas vittnen.

Hennes närmaste anhöriga är barnen med respektive, barnbarn, samt släkt och vänner.

Barnen