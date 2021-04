Minnesord Ramon Eltebo Cederqvist – en känslosam och begåvad person

Ramon Eltebo Cederqvist, Färila, har lämnat oss i en ålder av 83 år. Hans närmaste är sambon Gertrud och barnen från tidigare förhållanden, Ola, Christer, Marine, barnbarn, samt övrig släkt och vänner.

Ramon var en energisk, intensiv, känslosam, begåvad och färgstark person som inte lämnade någon oberörd. Han föddes i Bönan vid Gävlekusten. Mamman blev sjuk och pappans ekonomiska problem gjorde att de fem barnen skingrades och Ramon hamnade som sjuåring på barnhem. Sedan blev det pojkhem. Det var en hård uppväxt som satte sina spår. Det medförde en oro som följde honom genom livet, men även en empati för utsatta människor och djur.

Han var duktig i skolan och uppmuntrades att studera. Fallenhet för trähantverk och priser i formgivning fick honom att utbilda sig till slöjdlärare. Senare byggde han flera hus och vackra möbler. Allt var gediget byggt, med noggrann precision.

Som 15-åring byggde han en gitarr, köpte en gitarrkurs och lärde sig spela. Det blev inkörsporten till det musikliv som kunde finansiera hans studier. Som 17-åring började han i sin första orkester och turnerade sedan med många musiker och artister, Rock-Olga, Gunnar Viklund, Anita Lindblom, för att nämna några. Lasse Holm, accordeon och Sone Banger på dragspel var andra medmusikanter. Musiken blev ett livselixir.

Ramon utbildade sig vidare till yrkeslärare. Han nådde fram till alla elever, genom sitt speciella sätt att vara. Han körde in sin Volvo, slog en hammare i karossen och eleverna i fordonsteknik fick räta ut bucklan. Learning by doing. Vid avgångsklassernas 20-årsjubileum sa många att de genom Ramons förtjänst startat egna företag. En sann pedagog.

Otaliga var de djur han ömmade för. Vildkatten Kurra bytte utelivet i 20 graders kyla mot dunbolster, renfilé och räkor. Rådjursflocken fick sin dagliga, generösa matranson på gårdsplanen. Han var även fenomenal på att göra utsökta middagar. En mångsidig begåvning som utförde allt med samma engagemang. Matlagningsintresset blev ett rullande gatukök, som han och sambon Gertrud åkte runt på marknader med, under 30 somrar.

Genom släktforskning upptäcktes hans adliga börd. En anfader adlades av drottning Kristina på 1600-talet.

Det låg våraning i luften när han lämnade oss i sorg och saknad, men i himlen ljuder nu bossa nova-rytmer och dimackord från hans gitarr, som spelar upp med de musikvänner som gått före.

Marianne Johansson