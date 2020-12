Minnesord Ragnhild Engkvist Lindén: "Kommer att bli ihågkommen för sin konstnärliga begåvning"

Ljuvlig. Ragnhild tyckte om att använda det ordet. Så sa hon om sin älskade pudel och så sa hon om människor och platser hon tog in i sitt hjärta.

Och ska man beskriva Ragnhild med ett ord så får det bli just – ljuvlig. Ragnhild var född och uppväxt i Söderhamn där hon också bodde under senare delen av sitt liv. Hon blev 87 år och kom i november att bli en av alla dem som det skoningslösa viruset tagit ifrån oss under året.

Men Ragnhild finns kvar. Alldeles säkert finns hon i mångas hem. Som ung gick hon Konstfacks textillinje och har sedan dess kommit att ägna sig åt konst och konsthantverk inom många olika områden: textilier, tapetmönster, keramik, halmslöjd, korgmålning, vävning, stickning, broderi och mycket mer.

Hon hade ett omvittnat konstnärligt öga och var ständigt nyfiken på nya former och material. Det fick henne att ofta experimentera och hitta nya uttryck i sitt skapande. I många av Hälsinglands gårdar finns något som formats i Ragnhilds händer. En skål av keramik, en stjärna av halm, några vävda dukar i spännande mönster. Konst och kultur har även följt med under yrkeslivet. På Hemslöjden i Söderhamn gjorde hon det mesta och kom bland annat att rita uppskattade, populära mönster till textilier. På Studieförbundet Vuxenskolan blev det att ordna en rad välbesökta sommar- och vinterutställningar med konsthantverk på Kvarnen.

Ragnhild gifte sig sedermera med Göran Lindén och flyttade till Edsbyn där de skapade ett hem präglat av konst, kultur och hantverk. Och som innehöll en stor verkstad för keramik som kom att bli Ragnhilds huvudproduktion och signum under flera år, även om intresset för vävnad och halmkonst återkom efter en tid.

Efter Görans bortgång flyttade Ragnhild tillbaka till barndomens Söderhamn och fann en kär och trygg livskamrat i Leif Lindmark. Intresset för konst och skapande har varit en ständig följeslagare, ända tills de sista åren då minnesförmågorna börjat svikta.

Ragnhild kommer att bli ihågkommen för sin konstnärliga begåvning och sin lika rika som breda produktion. Men också för sin humor, sin värme och sin vänfasthet. I mitt minne är Ragnhild den som min mamma varje kväll, år efter år, alltid hade ett kort, varmt godnattsamtal med. Hon var den där roliga, spetsfundiga extramostern som alltid bäst kommer att beskrivas med ordet ljuvlig.

Ragnhild blev 87 år och vi som sörjer henne närmast är Leif Lindmark med familj, dottern Catherine Bonnevier med familj och bästa vännen Karin Häger med familj.

Björn Häger