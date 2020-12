Minnesord Lisa Hill: "Kryss-Lisa har lämnat oss"

Lisa föddes den 1 juni 1962 i Gnarp, och var dotter till Ulla-Britta och Harald Hill. Kryss-Lisa, var känd i Hälsingland, men även i övriga Sverige, för sina underfundiga korsord. Redan som åttaåring började hon lösa kryss tillsammans med morfar Erik.

Efter gymnasieteknisk linje, fick Lisa anställning som kemiingenjör på Iggesunds bruk. På Iggesund arbetade hon även på sågverket och med att dela ut post per cykel. Under en tid hade hon anställning på Fonus samt i blomsterbutiken i Gnarp. 1997 förverkligades dock livsdrömmen om att bli korsordsmakare på heltid och företaget Hälsingekryss bildades i Ilsbo där hon då bodde. Hudiksvalls tidnings dåvarande chefredaktör Jörgen Bengtson, fick tidigt upp ögonen för denna ordtalang och i flera decennier kom Lisas mycket populära korsord att bli en lördagsfavorit i Hälsingetidningars samtliga publikationer. Samarbetspartner under alla år blev illustratören Olle Gill, Bjuråker

Tillsammans med Lars Rolin, fick Lisa sonen Filip 1993 tätt följd av dottern Frida 1994 vilka kom att betyda hennes allt i livet. Lyckan visste heller inga gränser när barnbarnet Lova gjorde entré 2018.

Under 2000-talet, flyttade Lisa in till Hudiksvall och återvände till fast arbete på Iggesunds bruk, medan Hälsingekryss blev en passionerad bisyssla. Ett annat stort intresse var även sång och musik. Många är vi som lyssnat till Lisas egenkomponerade låtar med gitarrackompanjemang. Lisa var flitigt anlitad vid evenemang av alla de slag och har givit ut en rad egenproducerade album. Hennes låtskrivande speglade mycket av den andlighet som Lisa bar tryggt intill sitt hjärta livet igenom. Tyvärr drabbades denna tusenkonstnär av cancer tämligen tidigt i livet. Den första bataljen kryssade hon sig igenom med full kraft och vann. Den andra blev tyvärr henne övermäktig. Men ända in i slutet behöll Lisa dock sin kämpaglöd, sin generositet, sitt goda humör och sitt befriande tokskratt. Sista krysset på jorden levererade Kryss-Lisa från sjuksängen ett fåtal dagar innan sin bortgång.

En hälsingeprofil har lämnat oss men berikar nu istället himlens alla själar med sina kluriga tankenötter och innerliga skratt. Lisa Hill somnade stilla in med familjen vid sin sida. Närmast anhöriga är mamma Ulla-Britta samt barnen Filip och Frida med familj.

Barnen genom Agneta Wallner