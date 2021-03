Minnesord Anita Almén: "Släppte aldrig sitt engagemang för dem som hade det svårast"

Hon sörjs närmast av maken Mats samt av barnen Maria och Johan med familj.

Anita och jag möttes i slutet av 70-talet i Folkpartiet i Järfälla och kom sedan att arbeta tillsammans fram till mitten av 90-talet. Anita som utbildad socionom släppte aldrig sitt engagemang för dem som hade det svårast. Hon initierade genom en motion i Järfälla kommunfullmäktige Kvinnojouren Stina, som stod klar 1982. Hon var även med och byggde upp själva verksamheten. Anita arbetade som politisk sekreterare under några år i Järfälla för att sedan fram till mitten av 90-talet arbeta som förbundssekreterare i Folkpartiets kvinnoförbund. Jag hade då förmånen, att under hela denna tid få arbeta nära henne. Det skrevs motioner, rapporter och debattartiklar i ansenliga mängder. Det hölls konferenser och utbildningar framför allt när det gällde tunga sociala frågor. Det handlade om kvinnlig sjukvård, kvinnligt missbruk, sprutbyte, våld i nära relationer. Det handlade om flyktingar med fokus på kvinnor och barn, där det lades vikt vid att mammor lärde sig svenska för att t.ex. kunna följa sina barns skolgång. Det handlade om glömda barn, barn som for illa, barn till kriminella, barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka. När man arbetar med tunga svåra frågor behöver man ibland något festligt, något roligt att se fram emot. Kvinnoförbundet i Stockholm bjöd därför in alla folkpartister i Sverige till stor fest i Blåhallen 1987. Anitas arbetsfält sträckte sig långt utanför Sveriges gränser. Hon deltog bl.a. i kvinnokonferensen i Peking 1995. Hon var med och byggde upp skolverksamhet för flickor i Soweto för att ta några exempel. I slutet av 90-talet kom våra vägar i politiken att skiljas något, när Anita startade sin firma kring ledarskap, något som hon i princip arbetade med fram till sin död. Tiden fram till nu har för vår del framför allt kommit att handla om goda middagar och härliga teater- och operaföreställningar.

Anita var kanske min allra, allra bästa vän. Hon och hennes familj fanns där för mig och mina barn, när vi drabbades hårt. Även om Anita lämnat jordelivet kommer hon för alltid att finnas nära mitt hjärta.

Margaretha Herthelius, nära vän