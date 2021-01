Minnesord Anders Andersson – en modig förebild i livets alla stunder

Vår far har lämnat oss efter ett glädjefyllt liv. Han växte upp som efterlängtad son till Emil och Lovisa och som lillebror till två kärleksfulla systrar Irma och Barbro på Nyhem i Hälsingmo. Efter barndomens skola först i Sundbäck och senare Mo kyrkskola ägnade han sin ungdomstid till teater, föreningsliv och var elev i första årskursen på Nytorps Lantbruksskola. Tidigt faderlös axlade Anders vid 19 års ålder tillsammans med sina systrar ansvaret för räv- och minkfarm, mjölkproduktion, jord- och skogsbruk som hörde till familjens gård.

Anders passion var livet med Ingrid från Stockholm. När han kom ut från Norlanders diversehandel hemma i Mo stod hon där, flickan han hade hört skulle komma på besök till byn över påsken. Arbetsklädd gick han tveksamt tvärs över vägen och hälsade med ett ”Hej” medan Ingrid svarade ”god dag” och lade till en blinkning.

I sextiofyra år varade kärleken och äventyret med Ingrid. De första resorna gjorde han själv med tidningsflyget från Mohed till Bromma för dejterna i Stockholm och under de sista åren tillsammans med Ingrid gick de långa utflykterna till Agadir i Marocko.

Anders fick ett rikt fritidsliv och ett varierat yrkesliv som lantbrukare och anläggningsarbetare. Tillsammans med Ingrid byggde han vid Dalsjön sitt fritidsnöje för bad och fiske på sommaren, bär- och svampplockning under hösten, skidturer på vintern och tjäderspel från stugfönstret under vårvinterns ljusa mornar.

Under mer än trettio år som pensionär levde han tillsammans med Ingrid ett behagligt liv på gården i Mo, på sommarnöjet i Dalsjön och på resor till barn och barnbarn, till flera av världens historiska platser, till storstäder och turistparadis. Han gladdes åt att se sin familj växa och åt besök från oss i familjen och umgänget med sina vänner.

De sista åren bodde han själv på Nyhem, han var helt trygg och kände sig djupt tacksam för den personliga vård och omsorg som gavs i hemmet av personalen på Linden i Bergvik. Han var nöjd med att avrunda sitt långa liv på den plats där han föddes under klockringningen en söndagsmorgon för 95 år sedan.

Far lämnar oss ett stort tomrum. I honom har vi i familjen under många år haft en modern coach och en modig förebild i livets alla stunder, inte minst under den sista tiden av hans liv.

Bertil, Ann Marie, Nils och Olov