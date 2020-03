Minnesord, Alice Söderberg, Ramsjö: Alla vackra minnen kan ingen ta ifrån oss

Det kom så plötsligt och just sådana händelser gör att man ska hantera sorg och annat i all hast, det liksom kastas på en och det blir en känsla av overklighet, man har svårt att ta in det som hänt. Där befinner jag mig nu.

Mitt i det overkliga, som i en dröm, och jag har väldigt svårt att hantera det. Jag bara väntar på att någon ska väcka mig ur denna hemska dröm. Men det kommer inte att ske, det är ingen ond dröm, det är en plågsam och sorglig verklighet.

Kvar finns alla fina minnen, de kan aldrig någon ta ifrån mig. Jag minns till exempel hur mycket jag, och mina syskon också, längtade till att få åka och hälsa på moster Alice (och Matti). När mamma och pappa sa att vi ska åka dit (först var det till Voxna, senare blev det Edsbyn), gav det ett glädjetjut inombords, ett rus av längtan likt den man har på julafton. De dryga 15 milen kändes som en hel evighet, vi hade knappt lämnat hemmet i Ramsjö förrän tjatet om ”Är vi inte framme snart?” började. Det var så det var, man ville verkligen vara hos moster Alice.

Moster Alice var snällheten personifierad. Alltid en vänlig sida och öppna famnen.

När jag i vuxen ålder hade ett samtal med moster Alice så sa hon en gång att hon tyckte att hon kanske hade varit för snäll ibland. Jag svarade den gången med en motfråga; Hur kan någon vara FÖR snäll? För min del är det omöjligt, och jag minns att jag sa att motsatsen måste väl ändå vara ett mycket sämre alternativ. Hon höll med om det just då i alla fall.

När jag själv fick barn bodde moster Alice i Ramsjö och den röda tråden höll i sig. Hon var lika snäll och välkomnande mot mina barn som hon var mot mig när jag var liten. Och precis som jag så bara älskade mina pojkar moster Alice (Hon kallades det även av dem). Mina barn kände sig hemma hos moster Alice, det var inga konstigheter, alltid glatt och välkomnande. Och den där självklara snällheten.

Det finns massor av minnen jag skulle kunna skriva ner här, men de godbitarna tänker jag ha för mig själv. När saknaden gör sig påmind kommer jag plocka fram minnen och episoder, sådana som jag vet gör mig glad inombords, de som gör att sorgen och saknaden dämpas, om så bara för stunden.

Sov gott älskade lilla moster Alice. Du fattas mig.

Ove