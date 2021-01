Minnesord Alf Ohlson, Söderhamn: Skog, natur, fåglar och sport stora intressen

Alf var född och uppvuxen i Söderhamn, med sin far Folke och mor Rut och sin yngre bror Göran. Folke var känd bandyspelare i Broberg IF med ett SM-guld 1947 och ett SM-silver 1948 och i landslaget på 40-talet. Alf förlorade sin far Folke hastigt i en tragisk olycka år 1950 när han var 9 år.

Alf växte upp med sin mor och bror, samt stor släkt med många kusiner i Söderhamn. Sin militärtjänstgöring gjorde Alf som fallskärmsjägare vid regementet i Karlsborg, där även tjänstgöring vid högvakten vid kungliga slottet i Stockholm och trupp bestigningar på Kebnekaise ingick.

I slutet av 50-talet träffade han Rita från Vannsätter. Alfs släktingar hade då Torstensson konditori i Söderhamn där Rita arbetade. I början på 60-talet gifte de sig, bildade familj och hem. Först i Borg, Norrala, och sedan byggde de hus i Vågbro. I början på 70-talet flyttade de till Sunnanå, Bergvik, och i mitten på 80-talet åter till Söderhamn.

Alf och Rita fick tre barn. Sonen Mikael föddes 1961, sonen Mathias 1963 och dottern Martina 1974.

Som ung började Alf tidigt arbeta som skogshuggare vilket han fortsatte med under många år. Sedan arbetade han på fabriken i Vannsätter, för att därefter arbeta på fabriken i Vallvik ända fram till sin pensionering.

Alfs stora intressen var skog, natur, fåglar och sport. Efter pensioneringen ägnade han sig åt eget skogsbruk och flyttade till Florhed. Han trivdes under hela sitt aktiva liv med att vistas ute i skog och natur.

Från 60-talet var Alf aktiv i Söderhamnsortens Burfågelklubb vilket han var med och ledde under närmare 40 år. Klubben gjorde många resor till fågelparker och utställningar i Tyskland, Danmark och Sverige. Alf var också uppskattad fågeluppfödare med ett stort antal olika burfåglar hemma.

De sista 10 åren drabbades han av stroke och flyttade till äldreboendet Linden i Bergvik och sista halvåret på Åsgården i Söderhamn.

Hans närmaste anhöriga är barnen med respektive, barnbarn, bror samt släkt och vänner.

Mikael, Mathias och Martina