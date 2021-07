Minigolf, glass och mässor – så blir sommaren i folkparken

Det leks och spelas minigolf när vi besöker folkparken en eftermiddag. Och sedan några veckor håller serveringen i Cuos veranda öppet dagligen.

Liksom förra sommaren bemannas serveringen av Ljusdals BK:s juniorer. När vi besöker parken är det Kalle Eriksson och Rasmus Gustafsson, två 16-åringar som ska börja bandygymnasiet till hösten, som jobbar.

– Det är mycket glass och minigolf, säger Rasmus Gustafsson.

Det är inte ovanligt att ett 50-tal personer kommer för att spela under en dag, berättar han.

Bandyjuniorerna går på ett rullande schema där de jobbar fyra dagar och sedan är lediga i tolv, berättar bandykillarna. Oftast är jobbet ganska lugnt och skönt, men det händer att det blir lite stressigt.

– Det är jobbigast när det kommer en hel släkt och alla ska ha glass och fika samtidigt, tycker Kalle Eriksson.

Några som gick en runda minigolf den här dagen var Färilatjejerna Moa Nordlund och Ami Eriksson, Axel Ravinder från Malmö och Alexander Lennartsson, Edsbyn.

– Jag brukar spela här några gånger varje sommar, säger Moa Nordlund.

Efter tio avverkade banor av tolv lutade det åt seger för Alexander Lennartsson, som snittat på färre än tre slag per bana så långt.

LissIngrid Schröder och Anna-Karin Legeryd besökte folkparken tillsammans med barnen Fred Schröder, Greta Schröder, Essie Legeryd och Hilma Legeryd.

– Jag bor i Stockholm, men har sommarhus i Ljusdal. Jag har varit där mycket under pandemin, säger LissIngrid Schröder.

Anna-Karin Legeryd är hemvändande ljusdaling. Tillsammans sitter de i skuggan bakom kiosken medan barnen leker.

Folkparken blir också platsen för ett antal evenemang under sommarens senare hälft. Lördagen 7 augusti arrangerar Ljusdals BK och Ljusdals IF Idrottsdagen i Ljusdal med loppet Ränn i Ljusdal runt Kyrksjön. Under dagen ges även föreningar och företag möjligheten att visa upp sig i parken.

1911 firades Barnens dag första gången i folkparken. Efter att ha tvingats ställa in fjolårets arrangemang satsar nu Ljusdals Lions club på 110-årsjubileum den 5 september.

Barnens dag är i normala fall ett av sommarens mest besökta arrangemang i folkparken.

– Det känns oerhört värdefullt att kunna ge alla barn gratis glass, godispåse, ponnyridning och gratis bussresa till parken. Vår röda tråd är ju att alla får lika, sa Lions Curt-Olof Wennberg i en tidigare artikel.

Även Mittias mässa för aktiva inom jordbruk, skogsbruk och djurhållning – Gård och skog – fick ställas in på grund av pandemin i fjol. Nu genomförs den 3 och 4 september. I vanliga fall arrangeras Gård och skog vartannat år och Mittias skogstransportmässa vartannat. Men i år blir det annorlunda.

– Vi har under ett antal månader tagit höjd för att genomföra båda mässorna, säger projektledaren Henrik Bruveris.

Skogstransportmässan hamnar en månad senare än den brukar, 24 och 25 september.

Trots lättnader i restriktionerna kommer inte mässorna att vara öppna för allmänheten. För att besöka dem krävs inbjudan från någon av utställarna.

– Vi måste inse att det kan ske bakslag under sommaren. Vi kommer att sätta maxbegränsningar ändå, även om vi hoppas att vi inte behöver använda oss av dem, säger Henrik Bruveris.

Arrangörerna planerar flera åtgärder för att undvika trängsel och möjliggöra för besökarna att hålla avstånd.

– Det är mycket fokus på det logistiska tänket och det kräver mycket av oss i form av personal. Men vi vill skapa en säker plats, tillägger han.