Milo, 9 år, var svårt sjuk i cancer – nu är han lovande spelare: "Fotbollen har fått mig att orka"

Milo Garcia Friberg är ombytt och klar, på tröjan syns Gefle IF:s emblem. Han är ivrig att komma iväg till fotbollsträningen. Den vill han inte missa bara för att det kommer någon reporter som vill prata med honom. Först efter att pappa Jonas Garcia Persson, fotbollsspelare i Söderhamns FF och ungdomstränare i Gefle IF, försäkrat honom om att han ska komma i tid till träningen slår sig Milo ned i vardagsrummet.

– Fotboll är det bästa jag vet, förklarar han.

Milo spelar både fotboll och hockey. Det är träning på måndagar, tisdagar, torsdagar och söndagar. Lördagar är vikta för matcher.

Men för två år sedan såg vardagen helt annorlunda ut. Då låg Milo mycket på sjukhus och fick hemundervisning. Och familjen levde med en ständig ovisshet och oro.

Det började när Milo var sex år. Han vaknade flera gånger per natt och var tvungen att gå upp för att kissa.

– Vissa nätter sov jag bara en timme, minns han.

Sedan kom den höga febern. Och näsblodet. Febern som ville aldrig ge med sig. Men märkligt nog blev inte Milos två yngre syskon smittade.

Pappa Jonas och mamma Malin tog med Milo till hälsocentralen sex gånger under några veckors tid. De blev slussade till barnkliniken i Gävle.

– De trodde att han var förstoppad så de skickade hem honom med laxermedel, säger Malin Friberg.

Men febern släppte inte.

Jaha, då kommer jag att dö för det gjorde ju mormor

Nästa gång de kom till sjukhuset vägrade de att åka därifrån innan de fick veta vad som var fel med honom. Det togs nya prover och de skickades hem. Men redan samma kväll blev han tillbakakallad med uppmaningen att packa med kläder.

– Sköterskorna nickade mot varandra och tittade på Milo. Sedan kom det in tre läkare i rummet och då förstod vi att det var allvarligt, säger Jonas.

Det visade sig vara cancer, men det tog tid att ta reda på vilken sort. På Akademiska kunde de efter många prover konstatera att det var Hodgkin lymfom, lymfkörtelcancer, en sjukdom som oftast drabbar äldre män.

– Jag blev lite rädd, säger Milo.

Pappa Jonas tillägger.

– Det första Milo sa var: "Jaha, då kommer jag att dö för det gjorde ju mormor". Han var helt lugn och tom i blicken.

Det var ett chockartat besked, att deras lilla sexåring som bara hunnit gå en termin i skolan skulle ha elakartad cancer.

– Vi bröt ihop. Det kändes helt overkligt. Det var som en mardröm, men skillnaden är att den här mardrömmen vaknar man inte upp ur, säger Jonas.

Diagnosen ställdes i april 2017, då hade Milo redan varit hemma från skolan i sex veckor på grund av febern. Nu inleddes en tid av cellgiftsbehandlingar och ständiga sjukhusbesök.

– Först blev jag helt knäckt och det kändes som att allt bara rasade. Men sedan var det bara fullt fokus på att Milo skulle få rätt hjälp så att han kunde bli frisk. Det blev vardag att tillbringa mycket tid på sjukhus, säger Malin.

I september 2017 var han färdigbehandlad. Men bara någon vecka senare klagade Milo över huvudvärk.

– Jag kunde känna att cancern fanns kvar, säger Milo eftertänksamt.

En magnetröntgen visade mycket riktigt att cancern hade kommit tillbaka, mer aggressiv den här gången.

Det blev cellgiftsbehandlingar igen. Men Milo släppte aldrig fotbollsträningen, inte ens när han mådde som sämst

– När jag inte kunde åka på träning sparkade jag boll i sjukhuskorridoren med pappa, trots att jag var kopplad till droppställningen, berättar Milo.

– Fotbollen har varit hans drivkraft hela tiden och har varit det som hållit honom uppe, intygar Jonas.

Droppet tycker Milo var jobbigast. Det skavde och slangen var ofta i vägen. Under huden vid bröstkorgen har han en subkutan venport, en så kallad SVP. Det är en liten dosa med en slang som opereras in i ett blodkärl som används för upprepade behandlingar direkt in i blodet. Genom dosan får han läkemedel, dropp och kan lämna blodprover utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna.

– En annan sak som var jättejobbig var att jag inte fick bada på två år. Inte ens i badkar, säger Milo som tyckte att sommaren 2018 var extremt tuff på grund av det.

Att tappa håret var ingen stor grej för Milo. Men när han för första gången skulle träffa spelarna i Söderhamns FF, där pappa Jonas spelar, var han nervös. Milo är något av en maskot för laget.

– Jag undrade vad de skulle säga när jag inte hade något hår kvar. Men de bara kramade om mig och tyckte att jag såg cool ut, säger Milo.

Jonas inflikar:

– De har varit helt gudomliga med Milo och stöttat oss genom sjukdomen.

Läkarna kom fram till att en stamcellstransplantation vore bäst för att få Milo frisk. Det är ett krävande ingrepp som görs för att behandla vissa former av cancer, till exempel leukemi och lymfom. Kroppen måste vara tillräckligt stark för att klara den påfrestning som transplantationen innebär. Stamcellerna tas antingen från patienten själv eller från en donator. Men före transplantationen var Milo tvungen att vara isolerad i tre veckor på sjukhuset. De som besökte honom fick absolut inte vara förkylda och alla fick passera en sluss för att minimera risken för att Milo skulle smittas.

Det har hänt några gånger när Milo ska sova att han är ledsen för att han är rädd att cancern ska komma på natten

Stamcellstransplantationen blev lyckad och 29 augusti 2018 blev Milo utskriven från Akademiska. Sedan har det varit en hel del uppföljningar med blodprov och magnetröntgen. Porten har han fortfarande kvar, den ska sitta där i två år till.

Under sjukdomstiden fick Milo hemundervisning via en surfplatta. I december 2018 kunde han äntligen återvända till Solängsskolan.

– Det var jättekul att få börja skolan igen. Jag hade saknat mina kompisar.

Milo ska fortsätta gå på kontroller genomgå magnetröntgen varje år fram till dess att han fyller 18. Tankarna på att sjukdomen ska komma tillbaka smyger sig på ibland.

– Det har hänt några gånger när Milo ska sova att han är ledsen för att han är rädd att cancern ska komma på natten. Han kan också bli sittande vid köksbordet när han grubblar, säger Jonas.

Men för det mesta är han glad, speciellt de dagar då det är träning. Milo tränar mer än tidigare. Han är forward och back i Gefle IF:S pojklag -10 och vågar nu drömma om annat än att bara bli frisk.

– Jag skulle vilja åka på Gothia Cup. Det skulle vara sååå häftigt, eller hur pappa? Och Göransson Cup!

Milo kollar tiden och konstaterar att nu måste de verkligen dra. Han manar på sin pappa och sedan skyndar de iväg till Sörby IP.