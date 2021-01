Million synar tabellen efter halva elitserien: "Kan vara säsongens mest prisvärda värvning"

1. Villa Lidköping

Tabellfakta: 15 matcher, 27 poäng, 115–41 (+74 i målskillnad).

Kommentar: 2019/2020 var Edsbyns säsong, både i serien och slutspelet. Villa agerade under våren, stuvade om i truppen, fick in Christoffer Edlund och Erik Säfström – och i dagsläget ser det ut att vara två avgörande drag för att återta makten likt säsongen 2018/2019. Stormar mot serieseger, inte minst efter tunga bortasegern mot AIK i helgen. Har just nu sex poängs försprång på AIK som dock har spelat två matcher färre. Edlund är manisk i sitt målskytte, försvaret är stabilt och Martin Karlsson har varit en jätte på mittfältet.

Prognos: Bara covid-19 eller en kollaps kan ta seriesegern från Villa.

2. AIK

Tabellfakta: 13 matcher, 21 poäng, 103–44 (+59 i målskillnad).

Kommentar: 2–7-förlusten i hemmamötet med Villa var förstås en prestigesmäll. Kanske även en indikation på att AIK, som i stunder stått för otroliga vändningar och förkrossande segrar hittills, fortfarande har en bit kvar till den grundstabilitet som Villa kan stoltsera med efter flera år av process. Erik Pettersson har varit otäckt bra i vissa matcher och Alan Dzhusoev ser (ännu) bättre ut än under sina sejourer i Sandviken och Hammarby. Det som talar för AIK i guldjakten är tiden. De kommer inte att bli sämre...

Prognos: ... men i elitserien får de sannolikt finna sig i att bli nummer två.

3. Sandviken

Tabellfakta: 14 matcher, 19 poäng, 68–53 (+15 i målskillnad).

Kommentar: Säsongens stora överraskning fram till mitten av december då man faktiskt var serieledare. Sedan har verkligheten kommit i kapp något, men att SAIK är trea efter halva elitserien är alltjämt imponerande. Drabbades av covid-19 i juletid, vilket störde den tunna truppen. I de sju senaste matcherna har laget, som likt AIK bara har förlorat två matcher, spelat oavgjort i fem.

Prognos: Kommer att ramla ner till fjärdeplatsen när Edsbyn frustat i gång ordentligt. Fallet kan bli längre om Jocke Forslunds manskap åker på skador eller mer sjukdom.

4. Edsbyn

Tabellfakta: 12 matcher, 18 poäng, 57–38 (+19 i målskillnad).

Kommentar: Bara fyra, men så kollar man antalet spelade matcher och inser att segrar i "hängmatcherna" kommer ta laget tre poäng förbi SAIK – och då är väl ordningen för den här elitseriesäsongen som den ska. Skyttekungen Oscar Wikblad har börjat snurra i gång ordentligt och Jesper Öhrlund har varit ett utropstecken som matchvinnare vid flera tillfällen. Sett till kostnad och utdelning kan han nog vara en av säsongens mest "prisvärda" värvningar. Lär inte vara dyr i drift, och det finns ju även ett värde i att han och Robin har varandra även i nya klubben. Lillebror Öhrlund växer mer och mer in i sin tunga mittfältsroll.

Prognos: Blir som sämst trea och kan utmana AIK om den viktiga andraplatsen.

5. Vänersborg

Tabellfakta: 13 matcher, 16 poäng, 54–33 (+21 i målskillnad).

Kommentar: Har skaffat sig en riktigt bra position för att nå direktplats till kvartsfinal och det är överraskande. Inte sett till en intressant trupp, utan för att Vänersborg brukar ha svårt att leva upp till förväntningarna. Har gått trögt med målskyttet i stunder, men så skickades Emil Viklund upp i planen och då kom skytteutdelningen nästan som under Joakim Hedqvists dagar. Defensivt, med Simon Blomqvist som nyckel, är laget bäst i elitserien.

Prognos: Har en match till godo på konkurrenterna nedanför. Seger i den skulle ge fem poäng ner till åttondelsplats. Bör som sämst bli sexa?

6. Broberg

Tabellfakta: 14 matcher, 14 poäng, 55–67 (-12 i målskillnad).

Kommentar: Man blir inte riktigt klok på Broberg. Har svårt att leva upp till förväntningar, men när man slår mer ur underläge är man plötsligt sexa efter halva elitserien trots att skyttekungen gått skadad i en månad. I Martin Söderbergs frånvaro trollade Broberg (efter att först ha förlorat mot Tellus) fram en svit på sex matcher utan förlust – och fem av matcherna var segrar med uddamålet. Trots skador och corona är Broberg bra med och det är starkt.

Prognos: Tippat någonstans mellan sjua och elva inför säsongen, så Broberg direkt till kvart skulle vara en skräll. Mer troligt med en av åttondelsplatserna.

7. Västerås SK

Tabellfakta: 14 matcher, 13 poäng, 65–78 (-13 i målskillnad).

Kommentar: Det är en ny vardag för Micke Carlsson. För första gången sedan han blev VSK-tränare 2014 har laget förlorat tre raka matcher. Poängkungen Daniel Johansson skadade sig för en månad sedan och det har slagit hårt mot en tunn trupp. Bekymrande för VSK är också att man, bortsett de tre lagen i botten, läcker mest i hela elitserien. Annars ska det bli intressant att se om 22-årige anfallaren Elias Engholm, lånet från AIK, kan få ny fart på den elitseriekarriär som började så intressant med Tellus för några år sedan.

Prognos: VSK bör vara kapabelt att nypa den sista kvartsfinalplatsen från Broberg, men Daniel Johansson behöver komma tillbaka snarast.

8. Motala

Tabellfakta: 15 matcher, 12 poäng, 68–66 (+2 i målskillnad).

Kommentar: Det är oerhört tight i tabellens mittenskikt, så att utmåla Motalas åttondeplats till en succé halvvägs in i serien vore att ta i. Men på nytt får Mattias Sjöholm ut mycket av en trupp som nog är den tunnaste han arbetat med sedan Motala tog klivet upp i elitserien 2017. Viktor Spångberg har äntligen fått ordning på hjärnskakningsproblematiken och är en fröjd att titta på när han opererar från sin vänsterkant. Philip Florén har klivit fram med 22 mål på 15 matcher, samma skörd som på hela elitserien i fjol.

Prognos: Om Motala löser en åttondelsplats förtjänar laget all heder. Risken är dock att de glider ner under topp tio innan det här är färdigt. Nya skadan på Albin Rohlén oroar.

9. Sirius

Tabellfakta: 15 matcher, 12 poäng, 72–75 (-3 i målskillnad).

Kommentar: Har som vanligt blandat och gett, men sedan annandagen har formen varit riktigt bra. Därför kom det som en chock när Esa Määttä plötsligt sparkades under förra veckan. Ted Bergström, nyförvärvet från Hammarby, levererar som förväntat i en miljö som offensivt ser riktigt intressant. Som den haltande tabellen står just nu är det bara Villa och AIK som gjort fler mål, men Sirius problem är ju dessvärre att man också är halvt ihåligt bakåt.

Prognos: Kan nya tränaren Olle Gabrielsson bibehålla offensivbandyn och samtidigt täta defensiven? Då har Sirius möjlighet att ligga kvar runt plats nio.

10. Bollnäs

Tabellfakta: 14 matcher, 12 poäng, 43–57 (-14 i målskillnad).

Kommentar: Trots att det är Patrik Nilsson och Christian Mickelsson som mönstras i anfallet så är det bara Tellus och Frillesås som gör färre mål än Bollnäs. Per Hellmyrs drar ett större lass än någonsin, men totalt sett är truppens spann mellan spets och bredd lite för stort efter den tunga ekonomiska verklighet som träffade klubben i våras. Det har också gett oregelbundna resultat och prestationer – allt från poängtapp i Frillesås till att faktiskt skaka om regerande mästaren Edsbyn trots tidigt 0–3-underläge.

Prognos: Bör ha rutinen och kunnandet för att spela hem en plats i åttondelsfinalerna, men att utmana högre upp? Då är det troligare att Bollnäs missar slutspel helt.

11. Hammarby

Tabellfakta: 14 matcher, 12 poäng, 49–68 (-19 i målskillnad).

Kommentar: Hammarby slutade tia i fjol. Den här säsongen skulle klubben visa att det var en grov missräkning. Nu ligger laget elva efter halva serien, men det är faktiskt med tilltagna mått av överseende som det konstateras. Efter det hastiga entledigandet av Pierre Roos fick Hammarby bra fart på grejerna och veckorna runt månadsskiftet november-december var formen fin. Sedan kom skadorna, därefter covid-19 och så arenadebaclet på det.

Prognos: Robin Sundin verkar vara på väg tillbaka och det kommer ge Hammarby energi att klättra. Direktplats till kvartsfinal? Mer tveksamt sedan David Pizzoni (långtidsskadad) och Alexander Egorychev (lämnat) försvunnit.

12. Vetlanda

Tabellfakta: 15 matcher, 11 poäng, 67–89 (-22 i målskillnad).

Kommentar: Elitseriens största besvikelse sett till utgångstipsen. Här finns ju kapacitet att utmana om direktplats i kvartsfinal om man tittar på mittfältet och framåt. Dessvärre har det gått åt skogen i försvaret, vilket förstås är ett defensivt problem som startar högre upp i planen. Att David Borvall och Christian Boman alternerar så pass frekvent känns också lite oväntat. Har Borvall tappat eller Boman spelat upp sig avsevärt?

Prognos: Det skiljer tre poäng mellan tolvan och sexan. Vetlanda ska spela åttondel för att överhuvudtaget få godkänt. Eller vad säger Joakim Andersson?

13. Tellus

Tabellfakta: 11 matcher, 4 poäng, 25–86 (-61 i målskillnad).

Kommentar: Egentligen är det otroligt att laget inte är toksist sett till kaoset som har varit under hösten och hittills i vinter. Skadeproblemen har varit omfattande och så lite covid-19 på det – välkommen tillbaka till elitserien. Medan närmare hälften av lagen har spelat 15 matcher, däribland Frillesås, har Tellus bara gjort elva. Finns med andra ord teoretiska möjligheter att kliva ifrån jumbon, men om det är praktiskt möjligt med den truppen? Tveksamt.

Prognos: Har alldeles för långt upp till nästa placering. Med struket kval kan Tellus harva på lugnt i botten.

14. Frillesås

Tabellfakta: 15 matcher, 3 poäng, 39–85 (-46 i målskillnad).

Kommentar: Det har varit en mörk första halvlek på elitserien för Frillesås. Jumbon ordnade kryss mot Bollnäs i fjärde matchen, men sedan dröjde det till omgång 13 innan det blev poäng igen – och då slog man faktiskt Vetlanda som start på nya året. Har haft coronaproblem och några hedersamma förluster längs vägen, men generellt ser kollektivet för tunt ut trots den individuella kapacitet som finns på sina håll. Adrian Emretsson har varit ett utropstecken.

Prognos: Fast förankrat i botten. Kan klättra en placering, men generellt så trivs nog Frillesås med stängd serie i år.