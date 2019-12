Million: Nya landslaget – här är rookielirarna att spana in från tv-soffan: "Kan vara en ny Berlin"

MISSA INTE: Bandypuls sänder fyrnationsturneringen – länkar i artikeln

Henrik Kjellsson, 26 år, Västerås SK (även moderklubb), debutant

Målvakt som slog igenom i Sirius för några år sedan innan han återvände till VSK för att ersätta the one and only Andreas Bergwall inför förra säsongen. Har växt med uppgiften och med bara tio dagar kvar som 26-åring ska Kjellsson, som är något av en straffspecialist, välförtjänt föräras med landslagsdebut. Kommer dock behöva övertyga enormt i helgen för att i förlängningen vara aktuell för en VM-plats. Konkurrensen är mördande.

Victor Lundberg, 27 år, IK Sirius, moderklubb Falu BS, debutant

Ingen spektakulär försvarare och gör heller inget anspråk på att vara det. Bara väldigt stabil och följsam som Sirius försvarschef på liberopositionen. Kan säkert vara lite av en doldis för gemene bandyvän och poängteras ska att Lundberg faktiskt har fyllt 27 år. Här ersätter han David Pizzoni som försvarare och det här ska i första hand ses som ett experiment. Vid normalt skadeläge ska Lundberg, som nog lär bli back i helgen, ha en bit upp till VM-plats.

Albin Airisniemi, 22 år, Sandvikens AIK (även moderklubb), debutant

Den här killen har haft en raketutveckling bara det senaste året. Har flyttats runt som både mittfältare och anfallare, men har nu fått chans att etablera sig på högerhalven sedan Ted Haraldsson flyttade till Sirius. Bollbegåvningen Airisniemi har tidigare upplevts som oseriös, men ultimatumet från Magnus Muhrén för ett par år sedan verkar ha gjort susen. Ersätter Per Hellmyrs och har alla möjligheter att vara en regelbunden landslagsman på sikt.

Tobias Nyberg, 26 år, Vetlanda BK, moderklubb Lidköpings AIK, debutant

Ett av höstens utropstecken om man ser till spelare som inte är ett så "household name" ute i alla bandystugor. Lidköpingsgrabb som spelar vänsterhalv i ett Vetlanda som har överraskat positivt under elitseriens första halva. Kommer ofta med en väldig fart längs sin kant eller när han går på eget genombrott och bidrar med mycket poäng. Har gjort sju mål och fyra assist för Vetlanda efter halva elitserien – en poäng mer än till exempel Per Hellmyrs.

Pontus Vilén, 23 år, Vetlanda BK, moderklubb Skirö AIK, debutant

Mycket kraftfull mittfältare som den här säsongen har flyttats upp som vinge i Vetlandas tremannaanfall. Genombrottet kom smygande redan i fjol, men känslan är att det är den här säsongen som det kan hända grejer på riktigt. Leder Vetlandas interna poängliga och har gjort ett par riktigt delikata mål i elitserien så här långt. Den här landslagshelgen ser Vilén ut att få ta en defensivare roll än i klubblaget.

Fler rookies i landslagstruppen

Jesper Thimfors, 31 år, Villa Lidköping BK, moderklubb Otterbäckens BK, två A-landskamper

Storväxt målvakt som gör sin femte säsong hos regerande SM-vinnaren. Var misstagsbenägen i början av Villakarriären, men blir bättre och stabilare för varje år som går.

Ludvig Johansson, 23 år, Villa Lidköping BK (även moderklubb), två A-landskamper

Skridskostark vänsterback i Villa som under hösten har haft den otacksamma uppgiften att ersätta skadade försvarsstjärnan Martin Johansson. Det har 23-åringen skött med bravur.

Robin Öhrlund, 22 år, IFK Vänersborg, moderklubb Örebro SK, fyra A-landskamper

Ska inte behöva någon närmare presentation. Bländande mittfältare som är en av elitseriens mest sevärda. Skadedrabbad, men har många år i landslaget framför sig om han får vara hel.

Martin Karlsson, 23 år, Villa Lidköping BK (även moderklubb), två A-landskamper

Kan vara en nyckelspelare i landslaget om bara några år. Redan en "stora matchernas man" och är kapten i Villa som 23-åring. Kan på sikt vara vad Daniel Berlin är för landslaget just nu. Är också inkallad som ersättare för Berlin.

Martin Landström, 22 år, Västerås SK, moderklubb Tranås BoIS, två A-landskamper

VSK:s främsta offensiva vapen. Fruktansvärt teknisk och har länge spåtts bli "en ny Johan Esplund". När Landström trampar översteg är det bara att luta sig tillbaka i soffan och njuta. Inkallad som ersättare till Joakim Andersson.

Oscar Wikblad, 22 år, Edsbyns IF (även moderklubb), två A-landskamper

Om Landström är den tekniske anfallaren så är Wikblad en powerforward med ett makalöst skott. Leder elitseriens poängliga efter 13 omgångar. Har även testats på mitten i Edsbyn.

Här är resten av spelarna i truppen

Linus Pettersson, 32 år, Sandvikens AIK, moderklubb IFK Motala, 81 A-landskamper

Stefan Edberg, 30 år, Västerås SK, moderklubb Västerås SK, 9 A-landskamper

Erik Säfström, 31 år, Sandvikens AIK, moderklubb Örebro SK, 77 A-landskamper

Adam Gilljam, 29 år, Hammarby IF, moderklubb Brobergs IF, 55 A-landskamper

Simon Jansson, 28 år, Edsbyns IF, moderklubb Köping IS, 27 A-landskamper

Christoffer Edlund, 32 år, Jenisej, moderklubb Vetlanda BK, 82 A-landskamper

Erik Pettersson, 24 år, SKA Neftyanik, moderklubb Söderfors GoIF, 39 A-landskamper

Per Hellmyrs (Bollnäs GIF), Daniel Berlin (Sandvikens AIK), David Pizzoni (Hammarby IF) och Joakim Andersson (Villa Lidköping BK) har lämnat återbud.