Miljöveckan ställs in på grund av coronaviruset: "Kan man begränsa så gör vi ju det"

Under nästa vecka skulle miljöveckan i Bollnäs ha inletts. Veckan är ett samarbete mellan bland andra Föreningsalliansen, Bollnäs kommun, Borab och Svenska kyrkan.

Men miljöveckan har nu ställts in. Än är det inte bestämt om arrangemanget ska hållas senare i år eller om man ska vänta till nästa år.

– Det är jättetråkigt. Men det är som det är, och det går inte att komma ifrån det. Vi måste respektera det som händer, säger Linda Wallberg, Föreningsalliansen i Bollnäs.

Vissa delar av miljöveckan blir dock av. Den miljöshoppingdag som Bollnäsdraget anordnar tillsammans med Borab under lördagen ska hållas.

Däremot försvinner bland annat klädbytardagen. Den arrangeras tillsammans med Naturskyddsföreningen på flera orter över hela landet. På flera håll har den ställts in eller skjutits upp och så även i Bollnäs.

– Vi är inte de enda som kommer ställa in. Och anledningen är att det är så många som kommer, säger Ida Blomqvist, renhållningschef Borab.

Även kulturskolans konserter kommer att ställas in. Två fanns planerade, ett musikkafé under torsdagen och en Earth hour-konsert under lördagen.

– Vi har inte evenemang som kommer över 500 personer, men vi tycker det är onödigt. Kan man begränsa så gör vi ju det, säger Malin Pärlenskog, kulturskolechef.

Och även om miljöveckan nu ställts in så tycker Gunilla Jonsson, miljöstrateg Bollnäs kommun, att det har varit kul att se intresset inför den.

– Det är jätteroligt att ha sett ett sådant engagemang. Att det är en omställningsrörelse som växer fram. Det är roligt att det finns ett intresse, säger hon.