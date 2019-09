Miljonregn över kommunens eftersatta hus: "En av uppgifterna är att titta på museet"

Flera av Söderhamns kommuns byggnader står i kö för att bli rustade, bland annat Söderhamn museum, som museiföreningen under flera år larmat om.

Under måndagens kommunfullmäktige klubbades Alliansens budget igenom och därmed 15 miljoner kronor extra per år under en fyraårsperiod till fastighetsunderhåll. Det täcker den underhållsskuld som finns.

– Det här har vi jobbat med länge och nu har vi fått beslutet som vi från förvaltningen har önskat. Specifikt för våra kulturhistoriska byggnader. En av uppgifterna är att titta på museet där det också redan finns en offert sedan tidigare, säger Ali Nefzi.

Listan över fastigheter som behöver renovering är lång. I dag finns 14 miljoner kronor i kultur- och samhällsservicenämndens budget för fastighetsunderhåll, men det har inte räckt till mer än de akuta åtgärderna. Tillskottet är välbehövligt, menar Ali Nefzi.

– Till slut så blir det en akut åtgärd och det är alltid dyrare. Vi har fått mota Olle i grind. Vi behöver motverka att få akuta åtgärder och har nu möjligheterna att göra det, säger han.

Planen för nästa års renoveringar ska göras innan årets slut. Innan dess går det inte att säga exakt när och vad som ska åtgärdas. En del åtgärder kommer inte heller att synas utåt.

– Det blir mycket tak till exempel. Och det kanske är en tråkig sak, men absolut nödvändig. Att vi till exempel byter ut ett fläktaggregat är inget som syns utåt men som måste göras. Den typen av åtgärder som faktiskt syns, som att måla, har vi inte haft budget för men det är också viktigt. Det skapar trivsel och bra arbetsmiljö, säger Ali Nefzi.

Att Söderhamns museum drar nytta av pengarna står klart.

– En gammal byggnad har ett mycket större underhåll. Om vi tar museet som exempel så behöver man avsätta lite mer pengar för de åtgärderna. Det här kommer hjälpa till med det, säger Ali Nefzi.

Något som också kan få hjälp av tillskottet är en tillgänglighetsanpassning av Kvarnen, med en ny hiss.

– Vi har ett färdigt ärende kring det och ritningar framtagna. Vi hade hoppats att vi skulle kunna göra det tidigare, men då hade vi våra akuta åtgärder på Rådhuset så då fick det här vänta, säger Ali Nefzi.