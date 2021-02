Miljonregn över Järvsö Bollklubb – ska anlägga belyst konstgräsplan: "Fick ståpäls"

Klockan 13.28 på onsdagseftermiddagen förra veckan fick Sören Görgård, ordförande i Järvsö bollklubb, ett sms Arvsfonden.

– Jag fick ståpäls, blev oerhört glad. Telefonen gick varm mellan oss i styrelsen, alla var helt euforiska. Det är nästan obegripligt, säger han.

Det var under förra sommaren som styrelsen i Järvsö BK började skissa på en ansökan om pengar för att anlägga en konstgräsplan med belysning. Ansökan skickades in under hösten, och under förra veckan kom alltså det positiva beskedet att de blivit beviljade stöd.

Klubben tittade på olika alternativ till vart planen skulle kunna ligga. Ända sedan de två fotbollsklubbarna i Nor och Skästra slogs samman i slutet på 80-talet har den mesta av verksamheten drivits på fotbollsplanen i Nor.

– Vi tittade även på möjligheten att lägga planen på Strandvallen i Järvsö. Men den är för kort, och skulle vi förlänga den så måste löparbanorna runt planen göras om, säger Sören Görgård.

Att de till slut landade i att rusta upp och koncentrera fotbollsverksamheten till anläggningen i Skästra och inte i Nor har med praktiska skäl att göra, berättar Sören Görgård.

– Till fotbollsplanen i Nor är det betydligt svårare att ta sig, då det ligger rätt långt utanför tätorten, och det är mycket sämre bussförbindelser dit. Skästra ligger bra till vid riksväg 83, med täta bussavgångar.

Bollklubben har under några år stått utan ett A-lag, faktum är att de inte haft något lag över huvud taget på länge. Därför beslutades under förra året att göra en rejäl satsning på ungdomssidan.

– Vi kom fram till att det är en ungdomssatsning vi ska göra. På det viset kan vi få fram egna spelare, och på sikt ha ett A-lag igen, säger Sören Görgård.

Vad tror du det var som Arvsfonden föll för i er ansökan?

– Det var nog satsningen mot ungdomar som avgjorde att de beviljade pengarna. Det är viktigt att få ut dem och röra på sig, och inte sitta inne vid datorn hela tiden, säger han.

När kommer fotbollsplanen stå klar?

– Vi kommer att börja med att anlägga planen och sätta upp belysningen nu under våren. Och om allt går som det ska kommer vi vara klar till sommaren, säger han.

Trots att fotbollsplanen i Skästra nu kommer att bli huvudarena för klubben kommer inte planen i Nor att läggas ner.

– Vi kommer att klippa och underhålla planen där, det kan komma att användas om det blir fullbokat i Skästra, sedan har vi vår dansloge där. Danserna är vår största inkomst, så vi kommer att sköta anläggningen i Nor även i fortsättningen, säger han.

Klubben kommer även att söka pengar hos bland annat Sisu för att bygga nya omklädningsrum vid Skästra, då den byggnaden som finns i dag är i dåligt skick.

– Tanken är att vi ska få till en byggnad med nya duschrum och utrymmen för domarna. När vi är färdiga kommer det vara en komplett hypermodern anläggning, säger Sören Görgård.