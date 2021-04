Meteorologen om snöfallet – och det kommande vädret: "Håll ut, det blir bättre"

Under natten mot måndagen drog ett nederbördsområde in från Sydsverige och färgade landskapet i Hälsingland vitt. Under dagen rör sig snöfallet sakta vidare norrut.

– Vi får antagligen en nederbörd under hela förmiddagen och en bit in på dagen. Därefter blir det mer och mer uppehåll men det kan komma några baksvängar med snöbyar under hela eftermiddagen, säger Johan Groth, meteorolog vid väderinstitutet StormGeo.

Totalt kan det komma mellan en och två decimeter snö under måndagen. Det mesta av snön faller över inlandet.

– Det mesta av nederbörden kommer som snö, men blöt sådan, och kring Gävle övergår det i regn. Längs kusten i Hälsingland är det väldigt tung och blöt snö medan det en bit längre in kan bli ett snötäcke om det inte sjunker ihop, säger Johan Groth.

Samtidigt som snöfallet drar vidare norrut kommer den fuktiga luften från nederbörden att hänga kvar vilket ger en gråmulen tisdag med runt fem plusgrader. De kommande nätterna väntas däremot bli kalla.

– Vi är inne i kylig luft nu och det är ingen varm luft på gång ännu. Däremot klarar det upp under tisdagskvällen men blir minusgrader och fryser på under natten. Onsdagen kommer inte heller att bjuda på många plusgrader, säger Johan Groth.

Mot slutet av veckan tittar däremot solen fram och bjuder återigen på lite vårkänslor.

– Det blir en fin avslutning på veckan där det kommer att bjudas på riktigt vackert väder. Det blir ingen varmluft så under nätterna kommer temperaturen att vara nere och vända på minus men solen gör dagarna varma och vi kan få tvåsiffrigt på termometern, säger Johan Groth.

Med snön som nu fallit över landskapet och där många säkert redan har hunnit byta till sommardäck vill Johan Groth passa på att skicka ut en uppmaning om att blicka framåt och samtidigt ta det försiktigt.

– Håll ut, det blir bättre mot slutet av veckan. Och behöver man inte ut och åka i det här snövädret som är nu så ska man se till att hålla sig hemma.