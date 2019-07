Med värmen kommer badklådan: "Inte farligt men lite obehagligt"

Badklådan orsakas av cerkarier, larver till fågelparasiter, som ibland misstar människor för fåglar och borrar sig in någon millimeter under huden. Klådan brukar främst drabba barn och uppstår mest när det är som varmast under sommaren.

– Barn brukar var i lite längre och på grundare vatten. Klådan är inte farlig, men kan vara lite obehaglig, säger Anne-Li Marander, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Norrhälsinge miljökontor.

Kommunen har inte fått in några uppgifter om badklådan under sommaren, men det har cirkulerat rapporter i sociala medier.

Förekomsten av parasiter leder inte till att miljökontoret stänger badplatser, men man brukar gå ut med information vid flera påringningar om klådan.

– Det man ska göra är att helst ta en dusch. Har man ingen dusch kan man torka av sig ordentligt med handduk när man kommer upp och byta badkläder, säger Anne-Li Marander.

Badklåda

Utslagen kan påminna om myggbett och kan uppstå inom några timmar eller upp till två dygn efter badet. Klådan brukar gå över av sig själv, inom en vecka.

Klådan smittar inte mellan människor och kan behandlas med receptfri kortisonkräm eller kylbalsam. För att förhindra klådan är det bra att duscha, byta badkläder och torka med handduk efter badet.

Källa: Vårdguiden 1177.