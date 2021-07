Med naturen som galleri: "Speciell känsla att uppleva konst utomhus"

Utställningen, som pågår mellan den 4 juli till och med den 8 augusti, är en del av Konstfrämjandet Gävleborgs stora projekt Skogen mellan oss.

Hannie Seegers, projektledare för utställningen i Ovanåkers kommun, berättar att det finns åtta stycken konstverk utplacerade på fem olika platser i kommunen. Hon är själv konsthantverkare och textilkonstnär och berättar att hon valt att se sig själv som en sorts möjliggörare av projektet på lokal nivå:

–Jag har ordnat med tillstånd, skött det logistiska. Eftersom det är ett stort projekt som sträcker sig över hela länet, samt fem andra regioner i Sverige, behövdes det någon som organiserade på plats.

Hon har hittat lämpliga platser för verken och skött kommunikationen med samverkande parter. Hon har även hjälpt konstnärerna med praktiska frågor som boende och bokning av resor.

En av platserna för utställningen är Svabensverk. Där finns konstnären Alice Kettles verk When I Am among the trees, ett utrymme skapat av flätad pil.

Hannie Seegers berättar att man kan lägga sig på rygg inuti konstverket och titta upp mot himlen, för att skapa en känsla av att vara ensam med träden och himlen.

–Det är något väldigt speciellt med att uppleva konst utomhus, säger Hannie Seegers och fortsätter:

–Man känner sig annorlunda i kroppen ute i naturen. Får ett öppnare sinne, blir mer avslappnad. Jag tror det leder till att man tar till sig konsten på ett djupare plan.

Att arbetet med utställningen har sammanfört människor råder det ingen tvekan om. Konstverket i Svabensverk är flätat av pil från ön Orust, men materialet räckte inte hela vägen. Då gick lokalbefolkningen i byn ihop och samlade ihop material ur sina trädgårdar för att hjälpa konstnären att färdigställa det.

– De har verkligen tagit konstnären till sitt hjärta på många sätt, säger Hannie Seegers och fortsätter:

–Det är superkul, äntligen är det något som händer ute i skogen. Jag tog verkligen namnet på utställningen bokstavligt och hade det med mig när vi valde ut platserna för verken.

I Vinströmmen, ca en mil norr om Voxnabruk, finns två konstverk signerade Malin Wikström. Ett av dessa är Virus och skapades i början av coronapandemin.

Hannie Seegers berättar att det fanns en djupare tanke med att sprida ut verken över kommunen:

–Det ska alltid ligga något i närheten, konst ska finnas för alla.

Information om de övriga platserna och konstverken finns att läsa på Konstfrämjandets hemsida och sociala medier.