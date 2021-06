Mats Perssons travtips – inför midsommartravet på Hagmyren

Spelmässig en intressant omgång där det skall bli spännande att se Öystein Tjomsland-tränade Lesja Odin (V64-6) göra sin första start på svensk mark. 29 raka segrar blev det innan första förlusten kom för tre starter sedan och han blir en av våra tre spikar i omgången. De övriga som får förtroenden är Wilda Simon (V64-3) samt Prometheus (V64-4) i årligen återkommande Långa Loppet.

Mats Persson

V64-1

Glide Devie är segerlös hittills i år men har fin form och ett bra utgångsläge. Worrywart kommer från ett formstall och kan duga trots ett trist läge. Ozzy’s Melody står bra till och kan leda länge. Enjoy’s Wifi är bättre än raden och får inte glömmas bort.

Ranking: 4-12-2-11-10-9-1-3-5-6-7-8

V64-2

Rive Sjur gör knappast långhresan utan planer och står bra till här. Bork Linda har knallform och kan duga trots att det är många att runda. Sopranfaks gör intressant årsdebut och måste bevakas. Matteus W.J. är formstark och räknas felfri.

Ranking: 6-12-9-3-1-2-4-7-11-10-8-5

V64-3

Wilda Simon matchas mot derbyt och blir bättre och bättre.. Valle Saga har fått ett par lopp i kroppen och är säkert med därfranne. Guli Em har också fått ett par lopp i kroppen och bör närma sig formen. Modig Ripa var duktig i spåren senast men möter enklare motstånd nu.

Ranking: 6-3-7-11-10-1-2-4-5-7-8-9

V64-4

Prometheus imponerade vid segern senast och torde bli svårslagen igen. Kaitlin Way Scott galopperade bort sig på V75 senast men har visat fin form på sistone. Torte Lini gör bra lopp varje gång och första årssegern kan inte vara långt borta. Money Smile är jämn och säker och måste också räknas tidigt.

Ranking: 6-12-15-10-2-9-11-13-14-4-7-5-1-8-3

V64-5

Xanthis Fortune vann direkt i årsdebuten och har en passande uppgift igen. Sara K.M.E. har varit riktigt bra på slutet och är given på systemet trots läget. Dacore är ofta med därframme och kan inte räknas bort. Aurora Sund är inte helt pålitlig men har bra fart för klassen.

Ranking: 9-8-6-11-3-7-1-10-2-4-12-5

V64-6

Lesja Odin hann med 29 raka segrar innan första förlusten. Har förlorat en gång till efter det, en gör det knappast här. Järvsömalla var strålande bra vid segern senast men måste nog ändå höja sig ett snäpp för att slå den förre. Valle Storm vinner sällan numera men har en hyffsad platschans. Kalmar fick fyraårssäsongen spolierad men visade i kvalet senast att han är med i matchen igen.

Ranking: 8-5-9-12-1-13-10-15-4-6-14-2-3-7-11

Systemförslag

V64-1: 2,4,1,11,12 Res: 9,1

V64-2: 1,2,3,6,9,12 Res: 4,7

V64-3: 6 Wilda Simon Resa: 3,7

V64-4: 6 Prometheus Res: 12,15

V64-5: Alla tolv hästarna Res: 9,8

V64-6: 8 Lesja Odin Res: 5,9

Systemet kostar: 5 x 6 x 1 x 1 x 12 x 1 = 360 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 8,9

DD-2: 8

Kombinationer: 2

Övriga lopp

Lopp 1: 2 Mellby Hoffa - 10 Up To Me – 8 Pane Vino. Outs: 3 Stud Muffin.

Lopp 2: 8 Tangen Bork – 4 Oppgårdsdrängen – 2 Eld Tekno. Outs:6 Wolt.

Lopp 9: 1 Iceland Falls - 4 Opalis – 6 Isa. Outs: 8 Whelk..

Lopp 10. Final. Tippas ej.

Lopp 11: 3 Joker Boko - 4 Ideås Make It B.S. – 1 Merrie Mistique. Outs: 8 Exklusiva Liss.