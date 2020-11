Mats Persson inför V64 på Bollnästravet: "Ungdomarna kan spela huvudrollen"

V64-1

Nelson August möter äldre hästar men bör ändå ha toppchans om det inte strular på vägen. Lindens Prio Ett har knallform och är tidig om man väljer att gardera. Storm Wilma är snabb för klassen och inte ofarlig om hon sköter sig. Majos Höstglöd har ett lite krångligt läge men kan vara ett skrällbud om det skulle lösa sig.

Ranking: 5-4-2-6-13-10-9-12-1-3-7-14-8-15-11

V64-2

Your Dreamlove har inte vunnit på ett tag men kommer från ett riktigt formstall och nu kan det vara dags. Carry Cash har ett tråkigt läge men kan öppna om hon laddas och skall räknas tidigt. Fleur Mearas har ett fint smygläge och är inte borta i ett öppet lopp. Jasmine De Veluwe är bättre än raden och är given på kupongen.

Ranking: 5-8-9-10-1-4-3-2-11-6-7

V64-3

Våler Nikolai avslutade strålande senast och kan bli svårstoppad igen. Bokli Rapp N.O.jagar fjärde raka och har ett bättre utgångsläge. B.W.Rune var duktig vid segern på nytt rekord senast och rundar många igen. Bellfaks har hög kapacitet och är oftast långt framme när det klaffar.

Ranking: 11-5-10-8-7-6-3-12-9-1-2-4-13

V64-4

Zätas Forever Star har överraskat två gånger i rad och har chansen igen från ett fint utgångsläge. Wait What är också ute efter tredje raka och är ett givet motbud. Lyckans Marre har aldrog vunnit men är ofta med långt framme. The World Is Mine är inte så tokig och inte borta om det stämmer på vägen.

Ranking: 1-3-7-10-4-2-8-9-11-5-6

V64-5

Cesar F.C. har fin form och en bra proposition. Felfri är han säkert med i striden. Front Pace har också form och en bra proposition och kan få loppet den här gången. Narold Vox har fått ett par lopp i kroppen och har rutinen. Mr Clayton J.F. har haft en fin säsong och tjänat över en halv miljon och är vass om han får smyga med.

Ranking: 9-3-10-11-4-6-7-1-12-5-8-2

V64-6

Joyful Trix möter äldre hästar från ett knepigt spår, men hon verkar stabil och är hästen att slå. Island Falls är jämn och säker och har visat sig duga i tuffa sammanhang och måste streckas tidigt. Laleh Pellini går bra varje gång och rundar många. Luna Nera Doc galopperade bort sig senast men avslutade strålande vid segern näst senast.

Ranking: 4-6-13-14-10-15-5-11-3-8-2-7-9-12-1

Systemförslag

V64-1: 5 Nelson August Res: 4,2

V64-2: Alla tolv hästarna Res: 5,8

V64-3: 5,11 Res:10,8

V64-4: 1,3 Res: 7,10

V64-5: 3,9,10,11 Res: 4,6

V64-6: 4,6,13 Res: 14,10

Systemet kostar: 1 x 12 x 2 x 2 x 4 x 3 = 576 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 3,9,10,11

DD-2: 4

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 1 Capone Vox - 3 Kung Di Quattro – 11 Miss Abbey Road. Outs: 13 Super Hogan.

Lopp 2;.8 Vrål Åke - 9 Slotts Cornelia – 1 Mino Tabac. Outs: 7 Hallsta Remix.

Lopp 3: 2 Ivanhoe - 4 Allez Allez – 10 Framante. Outs: 12 Walk Out.

Lopp 10: 14 Sparkle Sober – 11 Atlas Vendil - 10 Runaway Train. Outs: 12 Tattoo Avenger

Mats Persson