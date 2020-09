Mats Persson inför V64 på Bollnästravet: "Ser lite ovisst ut på förhand"

I det förstnämnda förväntar vi oss en duell mellan fjolårsvinnaren Granetta och Alfie, medan det sistnämnda ser lite ovisst ut på förhand. Disco Volante blir troligen favorit, men har en tveksam resultatrad och möter flera formhästar.

Singelstrecket hittar vi i Tangen Tore (V64-2) som har en vettig uppgift i ett annars öppet lopp.

V64-1

Isa har varit struken efter senaste starten, men har ett bra läge och är bättre än raden. Jasmine de Veluwe är jämn och säker och oftast med långt framme. Your Dreamlove är härdad i tuffa gäng och ett måste på kupongen. Love No More har galopperat två starter i rad men är felfri med och slåss om segern.

Ranking: 3-4-7-5-1-9-6-8-12-11-2-10

V64-2

Tangen Tore har hög segerprocent och en passande uppgift. Tangen Ternar har ett sämre läge än stallkamraten men är långt framme om det löser sig. Åsasindy har läget och är tidig om man garderar. Alfa Linus är snabb för klassen men har lite svårt att sköta sig.

Ranking: 4-11-1-9-3-6-12-13-14-0-8-2-5-7

V64-3

Versace Face kommer från seger och även om utgångsläget är tufft måste han räknas igen. Berra Steel står betydlogt bättre till och är ett givet motbud. Figaro Brick kommer från ett riktigt formstall och kan få ett fint lopp härifrån. Art Brown kommer också från ett formstall och är klart streckvärd.

Ranking: 12-1-9-7-2-11-3-5-10-4-6-8

V64-4

Granetta vann det här loppet ifjol och har en vettig uppgift även i år. Alfie håler fina formen och är första motbud. Valle Tina var duktig vid segern men har en lite tuff proposition. Lill Brisa står inte heller helrätt inne i loppet men kan mycket när det klaffar.

Ranking: 10-11-7-6-3-8-5-1-12-9-2-4

V64-5

Disco Volante har inte fått till det på slutet men har ändå tjänar övere en miljon i år och är given förstahäst. Bucks To Burn har ett bra läge och kan utmana om han får sitt lopp. Queer Fish vann det här loppet för två år sedan och är aldrig helt borta. On Track Piraten har fått ett lopp i kroppen efetr en paus och var klart godkänd och bör dessutom ha gått framåt efter det.

Ranking: 4-2-6-1-5-8-7-3

V64-6

Lome Storm är stark och rejäl och bör ha en vettig segerchans. T.B.’s Tröllgutt kommer med två raka segrar och gör en intressant start. Prince C.K. galopperade senast men var strålande i tre raka segrar före det. Kaksen N.O. kommer från seger men har en lite annorlunda uppgift nu.

Ranking: 6-5-4-14-7-13-8-15-11-12-3-10-9-2-1

Systemförslag

V64-1: 1,3,4,5,7 9,6

V64-2: 4 Tangen Tore 11,1

V64-3: 1,2,7,9,12 11,3

V64-4: 10,11 7,6

V64-5: 1,2,4,6 5,8

V64-6: 4,5,6 14,7

Systemet kostar: 5 x 1 x 5 x 2 x 4 x 3 = 600 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 4

DD-2: 5

Kombinationer: 1

Övriga lopp

Lopp 1: 1 Conrads Kickoff – 10 Bottnas Hunter – 9 Googoo Byebye. Outs: 11 Storm Rider.

Lopp 2: 1 Immanuel K. – 2 Waka Waka. Outs: 6 Beawinner.

Lopp: 3: 2 Norrlands Smaaragd – 8 Läckra Lisa – 4 Lejonet Elsa. Outs: 13 Höstbo Ellen.

Lopp 10: 3 Börge Kosing – 4 Carbure – 10 Check Me. Outs: 11 Brandy Flame.

MATS PERSSON