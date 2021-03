Mats Persson inför V64 på Bollnästravet: "Kanonläge i ett annars öppet lopp"

En som tillhör den första kategorien är Leo Faksen (V64-2) som gör debut för Jan-Olov Persson och lämnas ogarderad från ett kanonläge i ett annars öppet lopp.

Färsta proffstränaren Jimmy H Andersson får avrunda omgången bakom Andre Agassi som var strålande bra senast och trots några tuffa konkurrenter tror vi på honom igen.

V64-1

Art Brown galopperade i årsdebuten. Nu har han ett lite chansartat utgångsläge men en vettig uppgift i övrigt. Kontur var hårt betrodd på v75 näst senast men galopperade direkt från samma läge. Felfri nu bör han vara med i striden. Stiernhööks Siri är fartfylld och skulle hon få ett passande lopp rundar hon många. Beat The Beast har läget och är värd att se upp med.

Ranking: 9-2-6-12-1-7-5-11-8-10-3-4

V64-2

Leo Faksen gör debut i ny regi och har riktigt fina förutsättningar direkt. Hyttas Vrålsnabb är fartfylld och kan sitta bra till direkt. Matteus W.J. har aldrig vunnit men formen pekar uppåt och första segern sitter snart där. Monster Brage Bo är snabb för klassen och räknas felfri.

Ranking: 1-11-8-12-3-13-7-5-9-1-2-4-14-6

V64-3

Double Night har fin statistik under sadel och en passande uppgift. Ashbury Park har också fungerat riktigt bra under sadel och har mer rutin än den förre. Self Expplosive är orutinerad under sadel men har riktigt bra kapacitet om det skulle klaffa. Avantis Red Witch har form och ett bra läge.

Ranking: 7-6-12-2-1-3-5-11-10-9-4-8

V64-4

Naima Sjöhammar är jämn och säker och får tipset från bästa läget. Jamaica Boko är snabb av sig och skulle det klaffa från det här läget blir hon intressant. Turmalin Yankee är ofta med därframme och har ett bättre läge än på länge. Recall Rivner hade ett kanonår ifjol och gör spännande årsdebut.

Ranking: 1-8-3-6-7-5-12-11-9-10-2-4

V64-5

Pyckolina har strålande form och strular det inte på vägen blir hon svår att stå emot till slut. Moi Edel har sämsta läget av Tjomslands trio i loppet men är nog bästa hästen. Grude Tilla och Grude Bambi är ganska jämnbördiga och där blir det positionerna som avgör.

Ranking: 9-8-1-2-15-12-6-11-4-7-14-10-3-13-5

V64-6

Andre Agassi avslutade strålande i vida spår senast och att det är ett varv längre nu är knappast till hans nackdel. Accolade gjorde årsdebut i ny regi senast och lär inte vara sämre med det loppet i kroppen.I’ll Fixit har inte vunnit på länge men tävlar jämnt och bra. Carhu har ett intressant läge och får inte glömmas bort om man garderar upp loppet.

Ranking: 7-12-10-1-6-5-13-8-3-2-9-11-4

Systemförslag

V64-1: 1,2,6,9,12 Res: 7,5

V64-2: 1 Leo Faksen Res: 11,8

V64-3: 6,7 Res: 12,2

V64-4: Alla tolv hästarna Res: 1,8

V64-5: 1,2,8,9 Res: 15,12

V64-6: 7 Andre Agassi Res: 12,10

Systemet kostar: 5 x 1 x 2 x 12 x 4 x 1 = 480 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 1,2,8,9

DD-2: 7

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 8 Tell Grimm – 12 Acksonfaksen – 4 Skeie Jerven. Outs: 1 Faster Margit

Lopp 2: 7 Gentleman Sisu – 5 Kung Norrgård – 12 Horatio. Outs: 8 Summertime S.

Lopp 3: 3 Eld Tekno – 4 Oppgårdsdrängen. Outs. .6 B.W.Bille

Lopp 10: 12 Janis Brown – 1 Adlon Amok – 11 Normal Capture. Outs. 3 Winnie The Pooh

MATS PERSSON