Mats Persson inför V64 på Bollnästravet: "Ett flertal lovande fyrbenta aktörer"

Det sistnämnda tror vi att Emilia Leo vinner med Fredrik Linder-tränade Isa och lämnar duon ogarderad på systemförslaget tillsammans med Borups Tornado (V64-1).

V64-1

Borups Tornado har visat sig stark och rejäl och vunnit med liknanade förutsättningar tidigare. Perfect Dynamite har hög kapacitet men tävlar ojämnt. Skulle han vara på topp är han i striden. Västerbo Grobois lever på sin styrka och är en V75-häst i ljusa stunder. Tempel L.B. är oftast med därframme och går inte heller att räkna bort om man garderar loppet.

Ranking: 3-12-14-10-6-9-1-2-4-7-13-11-8-5

V64-2

Prinsen är van tuffare motstånd och bör ha en vettig chans från sitt fiina utgångsläge. Ängsbrage har inlett karriären bra och kan säkert sänka rejält om det behövs. Guli Em var duktig vid segern senast och har lite mer rutin än hästarna på start. Järvsö Ola har ett bra läge och kan få loppet den här gången.

Ranking: 1-3-6-4-2-8-7-5

V64-3

Isa First står perfekt till den här gången och det mesta talar för att det blir ledning från start till mål. Mel Hope har varit ute i tuffa gäng på slutet och är ett givet bud om man garderar favoriten. Duglas har gjort två starter i Sverige och kommer från seger. Fast Food Hanover kommer från ett formstall och kan få loppet den här gången.

Ranking: 1-3-6-9-2-11-12-8-10-5-4-7

V64-4

Aas Balder är kanske ingen utpräglad sprinter men väldigt bra när han fungerar. Kaksen N.O. trivs och täva i Sverige och räknas tidigt i ett öppet lopp. Gullkongen har det strulat lite för på slutet men visade i alla fall form när han vann ett montélopp i senaste starten. Kia Bia Balderina är bättre än raden och värd att se upp med.

Ranking: 6-5-1-8-10-2-7-3-9-11-12-4

V64-5

Klack Tore hade haft två raka segrar om han inte galopperat näst senast. Bra form och chans att runda allt. Järvsö Tord är osäker men med i striden om han sköter sig. Klack Ymer galopperade bort sig i årsdebuten och har varit ifrån sedan dess. Viss chans på kapaciteten. Alfa Linus har hög grundkapacitet och får inte glömmas bort.

Ranking: 14-13-8-9-12-6-2-4-7-11-10-5-3-1

V64-6

Global U.S.A. hade en kanonsäsong ifjol men mer problem i år. Kan massor och räknas tidigt trots läget. Lupin Håleryd är grundkapabel och är med därframme om det stämmer på vägen. Tottenham vann ett billigt lopp på bra sätt senast och är säkert med långt framme. Blue Star Cantab lever högt på sin kortspeed och från det hä lägett kan han definitivt få det lopp han vill ha.

Ranking: 8-6-10-2-12-9-7-1-5-4-11-3

Systemförslag

V64-1: 3 Borups Tornado 12,14

V64-2: Alla åtta hästarna 1,3

V64-3: 1 Isa 3,6

V64-4: Alla tolv hästarna 6,5

V64-5: 13,14 8,9

V64-6: 6,8 10,2

Systemet kostar: 1 x 8 x 1 x 12 x 2 x 2 = 384 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 13,14

DD-2: 6,8

Kombinationer: 4

Övriga lopp

Lopp 1: 2 Björnungen – 9 Kringlers Bror – 1 Ersa Frej. Outs: 15 Tekno Ålj.

Lopp 2: 6 Axel Combo – 2 Garzon de Calamar – 8 Googoo Goodbye. Outs: 11 One Dee.

Lopp 3: 3 Galba Ringeat – 4 Allez Allez – 9 Tyson Rivner. Outs: 1 All Cash.

Lopp 10: 15 Gianna Am – 3 Voodoo Face – 13 13 Viggo La Ma . Outs: 6 Many Behind

MATS PERSSON