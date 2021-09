Mats Persson inför V64 på Bollnästravet: "En hel del svårigheter"

V64-1

McEnroe är inte helt pålitlig en fartmässigt duger han gott och väl till att vinna sett s¨dant här lopp. A Diva I Am hr ett bra smygläge och är tidig bakom tipsettan.Ken Dryden har ett lopp i kroppen efter en lång paus och känns inte helt borta. Windy Spring har ett bra läge och är också tänkbar.

Ranking: 7-9-5-3-1-6-11-8-2-10-12-4

V64-2

Madame Mim har tre segrar och en andraplats under sadel och måste vara aktuell igen i ett öppet lopp. Victory Bank är orutinerad men montékvalade på bra sätt och står bra till. Bonaparte fungerar bra under sadel och kan runda allt. Bitter Tears är fartfylld men osäker.

Ranking: 6-3-10-9-11-4-8-5-7-1-2

V64-3

Tekno Vera har knallform och avslutade starkt senast. Bra chans om hon kommer till. Hauk Viktoria har också form men kom lite fel på det senast och var för sent ut. Måste streckas. Gangan har inte vunnit på länge men är inte helt borta här. Sagen Prima Vera har ett intressant läge och skall streckas om man fyller på i loppet.

Ranking: 12-11-9-2-13-5-1-4-7-6-8-3-10

V64-4

Adventure Ahead tog första segern senast och har bra chans till andra raka. A Nunja Kid blir bättre och bättre och första segern kan inte vara långt borta. Prince Amour har knallform och ett perfekt utgångsläge. Kona Boko står betydligt sämre till men är ändå aktuell för en placering långt fram.

Ranking: 4-6-2-12-3-10-9-5-1-7-11-8

V64-5

Fräcke Prins vann på bra sätt senast och måste räknas tidigt igen i ett öppet lopp. Sölvsveds Atlas hängde med skapligt senast och har en lite enklare uppgift här. Sundbo Rymling är bättre än raden och inte ofarlig om han sköter sig. Sör Tinder är snabb för klassen och trots lite för lång distans måste han ses med chans.

Ranking: 14-9-6-3-12-13-5-15-2-1-4-8-10-7-11

V64-6

Stiernhööks Siri har ett bra läge här och kan bli svårfångad från ledningen. Best In Show As har varit ute i tuffa gäng och har en enklare uppgift här. Vanja är jämn och säker och vinner snart lopp igen. Teton Miss Annie gjorde ett bra lopp från dubbla tillägg senast och kan duga trots läget.

Ranking: 5-2-6-11-4-7-8-10-12-1-3-9

Systemförslag

V64-1: 5,7,9 Res:3,1

V64-2: 3,6,10 Res: 9,11

V64-3: 11,12 Res: 9,2

V64-4: 2,4,6 Res: 12,3

V64-5: 3,6,9,12,13,14 Res: 5,15

V64-6: 5 Stiernhööks Siri Res: 2,6

Systemet kostar: 3 x 3 x 2 x 3 x 6 x 1 = 324 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 3,6,9,12,13,14

DD-2: 5

Kombinationer: 6

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Anse Macquereau - 4 Always Proud – 6 Outwell. Outs: 5 G.K.Aktuell.

Lopp 2: 6 Match’em - 8 Secret Celebration – 4 Dillan. Outs: 1 Wodcutter.

Lopp 3: 4 Hurtig R.B. - 6 Guli Zorro – 10 Bjönungen. Outs: 11 Järvsö Jens.

Lopp 10: 2 Whispering Angel - 6 Lolee Rockza – 1 Ess Joculus. Outs: 11 Jalna Boko

Mats Persson