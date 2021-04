Mats Persson inför V5 på Hagmyren: "En omgång som inte ser helt lätt ut på förhand"

När det gäller V5-spik förlitar vi oss på Jan-Olov Persson-tränade Järvsö Ola (V5-3) som kommer med två raka segrar och visar en helt annan stabilitet än tidigare. Bra läge har han dessutom och ett synnerligen lämpligt motstånd.

En intressant duell kan det bli mellan obesegrade Perso (V5-2) och Mjölner Herkules med två segrar på fyra starter. Vi streckar båda och betecknar den avdelningen som heltäckt i och med det.

V5-1

J.H.Respons har inte vunnit på länge men har kapacitet som borde räcka långt i den här omgivningen. Ella Pace har bakspår på tillägg men form att runda allt om det skulle klaffa. Socrates Face har ett betydligt bättre läge och Master of Zon kanske kan leda ett öppet lopp från start till mål.

Ranking: 13-15-2-6-7-9-4-3-14-12-11-9-10-1-8

V5-2

Perso har tagit två raka på bra sätt och har chansen igen även om det är tuffare emot. Mjölner Herakles återkommer efter en tävlingapaus men har visat hög kapacitet och ger den förre en match. Bork Linda var klart bra i årsdebuten men har en tuffare uppgift nu. Rackarkurt återkommer efter en paus och kan vara een luring.

Ranking: 6-7-11-4-3-15-10-9-8-1-2-14-12-5-13

V5-3

Järvsö Ola har det lossnat för i år och här jagar han tredje raka segern. Alsenprinsen har ett fint utgångsläge och en vettig platschans. Soldhöjdenslucifer finns det mycket fart i om han skulle sköta sig.Kut Melvin är också fartfylld men väldigt osäker.

Ranking: 2-1-12-5-13-11-9-8-3-6-13-14-10-15-4

V5-4

Walther på G. är stark och rejäl och felfri har han bra chans att runda det här lilla fältet. Amour Amour är lite på gång igen och ett tidigt motbud. Gilbert Bris finns det lite fart i och han kan vara ett bud med rätt lopp. Demo trivs på distansen och kan bli svårfångad från spets.

Ranking: 11-5-4-2-1-6-10-9-12-3-7-8

V5-5

Buska Blyg fick segerraden bruten senast men hade en otacksam uppgift då och nu ser det bättre ut på förhand. Smedheim Solan har en fin proposition i årsdebuten och är förste ytmanare. Mo Sjur gör debut i ny regi i sin årsdebut och gör en intressant start. Kong Henry var positiv senast och är inte helt borta.

Ranking: 2-10-5-6-9-1-8-7-4-3

Systemförslag

V5-1: 2,3,4,5,6,7,12,13,14,15 Res: 11,9

V5-2: 6,7 Res: 11,4

V5-3: 2 Järvsö Ola Res: 1,12

V5-4: 1,2,4,5,11 Res: 6,10

V5-4: 2,5,6,10 Res: 9,1

Systemet kostar: 10x2x1x5x4 = 400 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 2 Aurora Sund - 7 Sign Me Up Town – 9 Estelle Godiva. Outs. 12 Vilja T.Y.C..

Lopp 2: 2 Mellby Invest - 5 Fröken Fräken – 7 Boca Son M.M.. Outs: 9 Brimstone.

Lopp 8: 5 Begging For More - 4 Diva Crown – 11 Break The Rules. Outs: 8 Tagquer.

Mats Persson