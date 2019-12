Mats Persson inför V5 på Bollnästravet: "Ser lite öppnare ut längre fram i omgången"

Bollnästravet tävlar på fredagkväll den här veckan och bjuder på en intressant V5-omgång som inleds med ett montélopp som håller riktigt bra klass.

Med tanke på att det ser lite öppnare ut längre fram i omgången väljer vi att singelstrecka Assault (V5-1) som visserligen har loppets minst rutinerade ryttare i Nathalie Edlund, men de vann tillsammans senast och vi hoppas på andra raka för deras och tränaren Daniel Wikberg.

MATS PERSSON

V5-1

Assault imponerar i varje start och har normalt sett en toppchans trots tuffa motståndare. Sign Me Up Too är härdad i tuff konkurrens och ett givet motbud. Ashbury Park har läget och kan leda hela vägen. Kattens Chamsin är en riktig tuffing som kan det mesta vissa dagar.

Ranking: 9-7-1-4-3-8-5-6-2

V5-2

Spik Loke har tjänat snabba pengar i år men fortsätter att utvecklas och har en vettig chans om han kommer till från start. Björlifanner var strålande bra senast och kan bli svår att komma åt ifall han sköter sig. Gullkongen kan öppna bra och från ledningen blir även han intressant. Perflex kan få loppet och är ett intressant motbud.

Ranking: 6-4-5-1-12-10-8-2-3-7-11-9

V5-3

Janis Brown vann enkelt i debuten och även om det ser betydligt tuffare ut den här gången har hon i alla fall läget. Lövdala Symphonie har inlett karriären bra och har chans på andra raka. Harriet Web har gjort det bra två starter i rad och har ett bättre utgångsläge den här gången. Frankieboy Kullers är kapabel och ett skrällbud om han skulle sköta sig.

Ranking: 2-12-1-6-11-7-8-9-3-5-4-10

V5-4

Global Trademark har hittat formen igen och är en av flera i ett öppet lopp. Axl Brown har också riktigt fin form och jagar tredje raka. No April Fool är bättre än raden och värd att se upp med. Merritt är ingen sprinter men körs det tufft därframme kan han ändå komma in i matchen.

Ranking: 6-4-5-11-1-2-3-12-8-7-9-10

V5-5

Valeur vinner inte så ofta numer, men har formen och det kan räcka långt här. Van Kronos är bättre än raden och skall streckas tidigt. B.B.S.Poetry är inte så tokig och har ett bättre utgångsläge än nämnda duo. Mr Charming har inte vunnit på ett tag men är grundkapabel och kan blixtra till.

Ranking: 13-9-6-5-1-7-11-14-3-2-8-4-12-10

Systemförslag

V5-1: 9 Assault

Res: 7,1

V5-2: 4,5,6

Res: 1,12

V5-3: 2,12

Res: 1,6

V5-4: 1,4,5,6,11

Res: 2,3

V5-5: Alla fjorton hästarna

Res: 13,9

Rader: 420

Kostnad: 420 kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 1 La Plus Belle - 7 Ingrid Sting - 5 Gala Shadow. Outs: 10 By The Way.

Lopp 2: 2 Per Jo - 7 Björli Fröya - 12 Torispika. Outs: 6 Lejonet Elsa.

Lopp 8: 8 Silver Jossan - 2 Vikinga Vilja - 6 Björs Idun. Outs: 11 B.W.Sessa.

Lopp 9: 9 Västerbo Call You - 4 Merrie Mistique - 10 Åsens Boogie. 6 Christer.