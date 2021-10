Markus Lindh: Mormor är min största supporter

Generellt sett avskyr jag gulliga och så kallat tänkvärda citat. Jag finner dem ofta ytliga och banala, men … jag sprang på ett som visserligen kanske passar på den där listan av tråkiga väggordsliknande menlösheter – men citatet stämmer alldeles för bra in på sanningen: “Mormor är varma kramar och söta minnen. Hon kommer ihåg alla dina prestationer och glömmer alla dina misstag.”

Min mamma och moster skojar ibland om att ifall jag eller min bror visade sig vara seriemördare skulle mormor skoja bort det med att vi bara hade en dålig dag. Jag är inte alltid säker på att det inte kunde vara sant, för nog är och förblir mormor mitt största fan, någon jag alltid kan höra av mig till för råd och stöd – och, ej att förringa, medhåll och uppbackning när jag så behöver. Inte minst mot morsan, vilket händer med jämna mellanrum.

Skämt åsido, min mormor är fantastisk. Intelligent och omtänksam, kärleksfull och duktig på det mesta. Hon är alltid villig att lyssna, alltid intresserad av vad vi har att säga. Hon har inte alltid haft ett lätt liv, men hon har definitivt gjort att jag haft det. Så många av mina tidiga minnen kretsar kring mormor (och morfar). Vid en visit i morföräldrarnas hus ville mamma och pappa åka hem. Jag och min bror vägrade blankt, vi hade det för trevligt där vi var. Då som alltid.

Mormor har alltid varit ett stöd åt mamma när hon, ensamstående som hon var på senare år, ensam som hon var när vi var riktigt små, har behövt det. De åren är borta sedan länge nu, 33 fyllda som jag är, men min uppväxt har på ett eller annat sätt alltid inkluderat mormor. När mamma jobbade kväll och hon kom och lagade mat, sov över, tog hand om oss barnbarn. Bullbak och julstök, vardagsmiddagar och fest med oxstek och chokladpudding. Och så förstås den gången jag blev arg på henne och kastade ut hennes grejer i trapphuset …

Mamma säger att mormor är mer besvärlig mot henne än jag tycker att mamma är mot mig. Det tvivlar jag på, mamma kan vara nog så dryg ibland. Men mormor, mormor är bara bäst.

… men det orsakade förstås inga större vågor i vår relation, för mormor ligger alltid på plus. Och kan ens största supporter egentligen göra något annat? Mor min i all ära, och äras bör hon väl, men mormor har sparat allt jag gjorde som ung journalist när vårt nya millenniet ännu var ungt. Hon ställde sig och stekte fläsk och fixade tjocka revben när jag blev sugen under min studenttid. Mormor har alltid en tanke att spara åt oss barnbarn. Nu senast skickade hon upp den skål som morfar lurade mig var en Mingvas (det är den inte, den är från Rörstrand).

Ja, mormödrar är bra att ha.