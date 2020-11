Markus Lindh: Kärlek från första tonen i Shrek 2

"I like my town, with a little drop of poison ..."

Jag kommer ihåg det så väl, när kapten Krok lät, ja, krokarna valsa fram på pianot och med skrovlig röst sjöng fram raden ovan. Det var ett magiskt ögonblick, som om något föll på plats. Aldrig under mina 16 år hade jag hört något så fascinerande, så tilltalande, så ... rätt.

Jag vet inte om jag tror på kärlek vid första ögonkastet, men finnes det något motsvarande för hörsel, så var detta nog min erfarenhet av det. En av de små saker som kan förändra ett helt liv. För allt sedan den dagen har det funnits en musiker framför andra, som aldrig upphört att dominera mitt musikintresse – och tack vare några tiotals sekunder i en animerad film upptäckte jag Tom Waits.

Jag vet inte om jag tror på kärlek vid första ögonkastet, men finnes det något motsvarande för hörsel, så var detta nog min erfarenhet av det.

Först rotade jag fram låten. Det tog kanske lite mer tid än det borde – internet var trots allt redan ganska väl utbyggt – men jag hittade den. Little drop of poison. Sedan fick jag, genom tips och eget laborerande, fler låtar på repertoaren. Reeperbahn. Temptation. God's away on business. Och, förstås, den låt jag än i dag finner överlägsen alla andra: Tom Traubert's blues (four sheets to the wind in Copenhagen).

Sedan den dagen har Tom Waits funnits där. När jag är glad har hans låtar ofta varit roande, trevliga, intressanta. När jag varit ledsen har hans låtar känts som sorg att sjunka ned i, stillsam smärta och uppgivenhet att vältra sig i, toner och en röst som förstår vad jag går igenom och hur jag känner mig. Jag har använt musiken att somna till. Jag har legat uttråkade dagar och bara lyssnat. Det finns så mycket att upptäcka, så mycket att förstå. Det är ofta en smutsig, mörk värld han målar upp, på ett målande och mångbottnat sätt – utan att för den sakens skull alltid, eller ens oftast, vara dyster.

Det ska väl sägas att Tom Waits inte är den lättaste musikern att ta till sig.

Det ska väl sägas att Tom Waits inte är den lättaste musikern att ta till sig. Visst, hans tidiga album, med musik rotad i jazzen, är behaglig och mjuk musik som hämtad från en jazzbar nära stängning i 1970-talets USA. Rösten hade ännu inte utvecklas till den grova, raspiga och hesa rösten han har i dag, och hans lust och kärlek till musikaliska experiment hade ännu inte slagit ut i blom. Med tiden växte hans låtkatalog och album sig allt märkligare, och nu – dryga decenniet efter hans senaste album, Bad as me – innehåller den en hel del fantastiskt spännande pärlor (inte minst en cover på Disneys Heigh-ho från Snövit och de sju dvärgarna, så annorlunda från originalet att den är hart när omöjlig att känna igen).

Jag skrev innan att det var magiskt att upptäcka Tom Waits. Ja, han är väl min husgud och den musikern jag vänder mig till i svåra såväl som bra tider. Men den magin som uppstod när min brinnande kärlek till hans musik tändes handlar inte bara om honom. Den handlar även om hur betydelsefull musik kan vara, hur den kan väcka känslor och omfamna oss. Det är en magi alla förtjänar, oavsett om det finns en husgud eller en ivrig ombytlighet.