Märkligt mål räddade Tallåsen kvar i jakten på division 4

Det var viktiga poäng som låg i potten vid lördagens toppmöte mellan Kilafors och Tallåsen. Vid seger hade Tallåsen passerat Kilafors med två poäng och haft allt i egna händer för att ta en av de två platserna till division 4 nästa säsong.

Trots en stark start av Tallåsen under de första 20 minuterna var det ändå Kilafors som kunde göra 1-0 i den 39:e minuten genom Johan Sköld.

– Vi visade att vi kan spela fotboll med mycket bollinnehav, vi vågar rulla boll och hittar ytor. Sedan löper vi fantastiskt mycket, säger Tallåsens tränare Magnus Lund.

Det var som sagt väldigt viktiga poäng som stod på spel, och när det tredje topplaget, Norrala besegrade Färila med 1-3, visade det sig att det kvitteringsmål som Dennis Andersson gjorde för Tallåsen i den 68:e minuten skulle bli jätteviktigt för Tallåsen i jakten på ett avancemang i seriesystemet.

Målet som först inte var något mål blev efter en domarkonferens till slut godkänt, och Dennis Andersson beskriver hur han upplevde situationen.

– Det var en lång frispark som jag är på och skarvar. Sedan fångar deras målvakt den i famnen och på nått vis springer han in med den i målet. Så egentligen är det väl ett självmål, säger han.

Om det var självmål eller inte spelar inte så stor roll för Dennis Andersson, det viktiga var att laget fick med sig ett poäng i jakten mot fyran.

– Det var viktigt så klart. Hade vi torskat idag så hade det varit kört, säger han.

Kilafors tränare Stefan Hansson är inte helt nöjd med lagets insats men ser ändå fram mot en spännande avslutning på serien.

– Jag tycker att oavgjort var rättvist idag. Men vi kan mycket mera än vad vi presterade idag. Jag vet inte om vi var tagen av stundens alvar eller vad det var. Nu har vi två tuffa matcher kvar, men det är så här det ska vara i slutet på serien, säger han

För Kilafors del återstår nu närmast att möta Bjuråkers GIF borta och Enångers IK hemma. Tallåsen har kvar att ta sig an Långheds IF hemma och Färila IF borta.