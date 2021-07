Märkligt mål avgjorde när Ljusdal besegrade Forsa: "Första halvlek är katastrof"

När division 4-serien återstartade efter sommaruppehållet var det toppen mot botten som möttes på Åkernäsparken. Forsa IF som hittills bara spelat in två poäng under säsongen tog sig an ett Ljusdals IF som siktar mot serieseger.

Det var dock hemmalaget som tog ledningen när Kidane Abrahale Welegebriel satte 1-0 i den 52:a minuten. Men ledningen stod sig inte särskilt länge, åtta minuter senare så kvitterade Ljusdal till 1-1.

Med fyra minuter kvar av ordinarie tid i en tilltrasslad situation slinker bollen på ett märkligt sätt in bakom Forsas målvakt, och ett gigantiskt firande bryter ut hos Ljusdalsspelarna. Trots segern var Ljusdals tränare Niklas Wenderyd inte riktigt nöjd med det han såg sina spelare prestera på planen.

– Det var ingen jättematch från vår sida, jag var ganska besviken i paus. Jag är glad att vi vinner, men prestationsmässigt var det inte bra, säger han.

Vad är det som du inte är nöjd med i den här matchen?

– Första halvlek är katastrof. Vi hade mycket boll men det gick alldeles för långsamt och det kuggade inte i riktigt. Jag pratade med killarna om det i paus. Och vi kom ut med lite mer energi, åtminstone i början av den andra halvleken, säger han.

I och med Ljusdals seger och att Rengsjö spelade oavgjort mot Strands IF tar nu Ljusdal in på serieledarna och det skiljer nu åtta poäng lagen emellan.

– Vi vill äta oss närmare Rengsjö varje vecka, vi vill vinna serien och då måste vi vinna matcher. Vi har det inte i egna händer men vi måste göra det som vi kan påverka, vinna de 13 matcherna som är kvar, säger han.

Det var en nedstämd Daniel Wester, spelande tränare i Forsa, efter ytterligare en förlust. Lagen har bara spelat in två poäng under nio matcher, och ligger näst sist i tabellen.

– Allt som kan, går emot oss nu. Jag tycker att vi gör en hyfsat bra match, vi kämpar och spelar bra. Vi gör 1-0 och nära att göra 2-0. Istället så ramlar det åt fel håll. Men det positiva är att vi är där och bjuder på kamp mot serietvåan. Jag tycker att vi var värda en poäng idag. Men det är bara att gräva ned sig och komma igen, säger han.