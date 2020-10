Maria Ripenberg: Glöm inte att ditt perspektiv ska råda på hälsocentralen

Hälsocentralerna får friare tyglar för bemanning och öppettider - för att anpassa sig bättre till dig, patienten. Du som patient är nämligen med och påverkar vården, enligt Gävleborgs nya hälso- och sjukvårdssystem. Ditt perspektiv ska råda. Du är i centrum.

Vården ska anpassa sig efter befolkningens "behov och förväntningar". Primärvården ska röra sig från "organisation" till "relation". Vården ska utgå från patientens behov och erfarenheter.

Nyckelbegrepp som "närhet till patienten", "patientcentrering" och "personcentrering" ska skapa ett skifte där patientens och inte sjukvårdsorganisationens perspektiv ska råda.

Men vad betyder det? Har jag som patient också ett ansvar för vårdkvaliteten? Orkar jag vara tillräckligt tydlig med förväntningar och behov när jag däckats av sjukdom?

Debattvågorna kring region Gävleborgs nya riktlinjer för hälsocentralerna har gått höga sedan i somras. Informationen kring förnyelserna har varit otydlig. Mest ilska orsakade nyheten om att läkare inte skulle behöva finnas på hälsocentralen varje dag. Om detta skulle stämma vore riktlinjerna en floskelgenerator av rang. Patientnärhet, pah!

Detta har nu "förtydligats" av regionrådet Magnus Svensson (C), som säger att nationella riktlinjer kräver att läkare och sjuksköterskor alltid finns på plats under öppethållandet. Man önskar att den nya handboken för Gävleborgs hälsocentraler vore lite tydligare. Där står att hälsocentralen ska ha fysisk läkar- och sjuksköterskemottagning - men inte hur ofta. En allmänspecialist ska vara tillgänglig via telefon, digitalt eller fysiskt, det sistnämnda minst varje vecka.

Enlig Magnus Svensson har det skett en missuppfattning. Det är just allmänspecialistläkare som inte längre behöver vara på hälsocentralen varje dag. Legitimerade läkare ska finnas där hela tiden.

Det råder nämligen kraftig brist på allmänspecialistläkare i hela landet. De styrande i region Gävleborg menar att andra läkare kan jobba på hälsocentralerna, medan allmänspecialisten infinner sig ibland. Då slipper man anlita dyra hyrläkare. Ur patientperspektivet är hyrläkaren förvisso en skev pusselbit i husläkarsystemet.

Samtidigt som det är brist på specialistläkare i 19 av landets 21 regioner får nyutexaminerade läkare vänta länge på AT-plats. De stoppas alltså på sin väg att bli specialister. Med de nya riktlinjerna får AT-läkare kanske chansen att arbeta på hälsocentral för att sedan bli allmänspecialister? Men de behöver samtidigt en allmänspecialist som handledare.

Många är oroliga över att en doktor via nätet ska bli norm när vården digitaliseras. Sådana kan självklart aldrig ersätta kliniska undersökningar utan bara vara ett komplement. Frågan är dock hur mycket en läkare i laptopen tillför utöver en i luren. För äldre patienter måste möjligheten att ringa hur som helst alltid behållas, även om de flesta patienter säkert har nytta av digitala sökvägar kring vården.

Det saknas inte exempel där patienters behov, förväntningar och erfarenheter har körts över. Patienten som individ är dessutom ofta i en utsatt position, och varje behov är unikt. I Gävleborg ska dock patienten snart vara i centrum. Hälsocentralernas "friare tyglar" förpliktar. Patientperspektivet ska råda.

Det kan ändå vara bra att komma ihåg i framtiden.