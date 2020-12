MARIA RIPENBERG: Den hälsingska företagarandan trotsar pandemin

För många individer och hela branscher har coronapandemin inneburit ett svårt avbräck. Men plötsliga livsomkastningar kan ibland innebära nya möjligheter. I Söderhamn har hittills under 2020 startats dubbelt så många företag som året innan. Den hälsingska företagarandan hänger i.

För en del som har möjlighet och som jobbar i hårt ansträngda branscher som drabbats av neddragningar och permitteringar kan det vara läge för just omstart och förändring.

Ljusnebon Mikael Visuri, intervjuad av helahälsinglade.se, tycker att pandemin blir ett bra lackmustest för hur hans nystartade företag klarar sig: går det bra nu så måste det gå ännu bättre sedan. Han förverkligar en dröm och njuter av att få vara sin egen och ta besluten själv.

För en del som har möjlighet och som jobbar i hårt ansträngda branscher som drabbats av neddragningar och permitteringar kan det vara läge för just omstart och förändring. Det verkar i alla fall som om många tänker just så. Startar man sin verksamhet nu, i en tid som liknas vid den stora depressionen för 90 år sedan, kan det förmodligen bara bli bättre. Om ett par månader börjar sannolikt den första omgången vaccinering och hjulen kan sakta börja snurra under nästa år.

Nu om någonsin behöver vi framtidstro. Att se människor engagera sig kan ge energi och inspiration. Men det behövs också ekonomiskt stöd och lånemöjligheter, såväl för företag som drabbas hårt av pandemin som till människor som vill starta nytt.

Att små företag kan växa och ge massor av jobb är ingen raketvetenskap.

Att små företag kan växa och ge massor av jobb är ingen raketvetenskap. Vissa hinner förstås aldrig växa innan de försvinner. Men många blir desto större. Helahälsingland.se berättar om entreprenören Jörgen Söderholm som sa upp sig och flyttade från Stockholm hem till Söderhamn och startade eget. I dag är hans bolag Kraftkonsult ett av Hälsinglands snabbast växande företag med 39 anställda och en omsättning på 89 miljoner kronor. Det finns flera stora nationella aktörer med höga omsättningar etablerade i Hälsingland.

Eva Cooper, regionchef för branschorganisationen Företagarna i Gävleborg, anser att företagandet i Hälsingland präglas av en tydlig handlingskraft. Det kommer av en historia där hälsingar är vana att klara sig själva med hjälp av varandra, menar hon. En unik, social, hälsingsk företagaranda med andra ord.

Kanske är det bland annat lärdomen av pandemin, att det går att jobba hemifrån, som fått många att våga ta steget. I den digitala, globala värld vi lever i kan vissa yrkesgrupper sitta var som helst och producera sina tjänster. Förutsatt att det finns bra fibernät eller andra tekniska lösningar för snabba digitala leveranser och god kommunikation. Alla egenföretagare behöver inte göra stora materiella investeringar.

Pandemin har på kort tid skapat nya arbetssätt och skjutsat oss längre in i en digital framtid än vad de flesta av oss varit förberedda för.

Pandemin har på kort tid skapat nya arbetssätt och skjutsat oss längre in i en digital framtid än vad de flesta av oss varit förberedda för. Det är spännande, ställer nya krav och nya sätt att tänka. De som är anställda och kan jobba hemifrån kommer i större utsträckning att göra det även efter pandemin. Det spar tid och är miljövänligt. Samtidigt krävs att alla känner sig delaktiga och inkluderade – ändå. Arbetsmiljölagen gör inga undantag.

Nya bostadsrätter med tillhörande kontorshus byggs redan, och suget efter villor och större bostäder är stort när fler har jobbet i bostaden. Framtidens företagare slipper kanske hyra dyra kontor, men de anställda kanske i stället vill förhandla om bidrag till en ergonomisk arbetsplats hemma.

Hela havet stormar, positioner förskjuts, men ur framtidsängslan spirar även kreativitet och nytänkande. Fler företag i Hälsingland under en pandemi är trots allt ett rejält friskhetstecken.