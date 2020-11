MARIA RIPENBERG: Att begränsa alkoholintag ger bra utfall mot minimalt lidande

Fester med alkohol är en särskild riskfaktor för smittspridning. Alkohol påverkar omdömet och minnet, vi glömmer oss, eller vi struntar i att bry oss. Och då kommer vi lätt nära där vi ska hålla avstånd.

Att minska möjligheten till alkoholintag är därför en viktig åtgärd som regeringen nu tar till med stöd av lagen. Alltför många kalas och studentfester har blivit superspridare och upptakten till den andra våg som vi i värsta fall nu har över oss, lagom till jul.

Visst är det tråkigt att inte få glöggmingla, men det är ännu mycket tråkigare att vara sjuk i covid-19. Sjukvården är ansträngd igen och personalen trött redan innan nästa våg är ett faktum. Därför är drastiska metoder begripliga. Vi är ändå förskonade från de mest drakoniska åtgärderna i Sverige. Då ska vi väl ändå klara att inte få ta en drink på krogen – efter klockan 22?

Men hur kan en sådan liten åtgärd ha något effekt? undrar säkert många. Den senaste tiden har kommunen i Stockholm fått ta i med hårda bandage mot flera nattklubbar som inte brytt sig om de regler som just nu gäller för mat- och nöjesställen. Det har festats till sent in på natten som om kvällen var den sista.

Därmed har smittan kunnat spridas i större utsträckning. Kanske kan de nya reglerna bryta åtminstone detta farliga, oansvariga och totalt onödiga nattklubbsmönster.

Det finns saker just nu som är betydligt tuffare och tråkigare än att inte få dricka alkohol ute efter 22. Att sitta ensam på äldreboendet i månader, till exempel.

Vi får hoppas att regeringen inte behöver besluta om stängning av äldreboenden igen. Alla som festar och slarvar så att smittan sprids bidrar nämligen till de begränsningar som alla andra också får lida av.

Såvida man nu lider särskilt mycket av att inte få dricka i baren. Efter 22...