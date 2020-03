Många ville fråga om corona – smittskyddsläkaren inte förvånad: "Det är det här alla undrar just nu"

Intresset blev stort när tidningen på onsdagen bjöd in läsarna till en chatt kring det nya coronaviruset. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo fick bland annat svara på om man bör ställa in planerade resor, undvika folksamlingar och stanna hemma från jobbet.

– Det är det här alla undrar just nu, säger han.