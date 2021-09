Många matcher och fler importer när Lindefallet inleder serien: "Finns inte nog med spelare här uppe"

Allt du behöver veta inför premiären i Hockeytvåan A

Lagen: Alfta GIF, Fagersta AIK, Falu IF, Hallstahammars HK, Hedemora SK, Hofors HC, Lindefallets SK, Malungs IF, Orsa IK, Skedvi/Säter IF, Smedjebackens HC, Söderhamn/Ljusne HC, Valbo HC. Nyförvärv: Fredrik Dahlström, forward, Per Eriksson Björn, back, Erik Holmberg, forward, Melwin Thorsson, forward, Andreas Zetterman, back, Bryan Canter, USA, målvakt, Kaelan O´Flynn, Kanada, back, Jason Cohan, Kanada, forward, Elias Eriksson, back, Andrew Harrison, USA, forward, Julien Makary, Kanada, forward, Edwin Mann, forward, Gabriel Fridh, back, Jonatan Halvarsson, back/forward. Förluster: Sami Torpa, Tanner Butler, Fredrik Nordenståhl, Erik Eriksson, Damie Kulynych, Austin Maietta, Raffaele Maietta, Marc-Antony Simoetta.

Tränare: Kai Nurmi, Stefan Svanbom (assisterande).