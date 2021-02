Många fjällresenärer längs vägarna – får munskydd och handsprit i Bollnäs: "Åker förbi bilar med takboxar hela tiden"

Under landets sportlovsveckor, mellan vecka 7 och vecka 10, så är det vanligtvis många som drar upp till fjällen för att åka skidor.

Så också under coronapandemin.

Som en insats för att minska smittspridningen under sportlovsveckorna har Bollnäs kommun tagit initiativ till att dela ut ett kit med handsprit och munskydd till fjälltrafikanterna.

– Att packa med sig munskydd och handsprit är väl kanske inte det första man tänker på när man ska åka till fjällen, säger Bosse Wallbäcks, biträdande kommunchef i Bollnäs.

Initiativet görs tillsammans med Föreningsalliansen och föreningslivet i Bollnäs under tre helger framöver med start under lördagen, samt under påsklovshelgerna.

Platserna har valts ut strategiskt längs riksväg 83, där många genomresande resenärer vanligtvis stannar för en bensträckare eller en bit mat.

– Många som startar sina sportlovsresor från Stockholm eller Uppsala blir hungriga lagom till att de är här i Bollnäs, säger Bosse Wallbäcks.

Redan under fredagskvällen passerade många bilar med takboxar genom Bollnäs. Så också under lördagen, när Bollnäs GIF fotboll stod redo bakom munskydd.

– Det märks att det inte är en vanlig helg. Det åker förbi bilar med takboxar hela tiden, säger Elsa Magnusson.

Hon och klubbkompisen Tyra Persson stod redo utanför Sibylla Häggesta med 100 påsar med munskydd, en liten flaska handsprit och turistbroschyrer.

– Vi försöker se till så att så många som möjligt får. Man ser ofta om de är turister, säger Tyra Persson.

Utanför Lilla k och Mobackes står Emma Öqvist och Maja Hägg Andersson.

– Det känns bra att kunna göra något men det känns ganska konstigt att vi ska dela ut turistinformation i såna här tider, säger Emma Öqvist.

Hur många kit har ni delat ut så här långt?

– Vi har delat ut en hel kartong redan, så kanske 40 stycken. Det är verkligen mer folk här än vad jag trodde, säger Emma Öqvist.

Utanför Max är kön till restaurangens drive in så lång att den nästan krockar med kön ut från driven, och parkeringen är nästintill fullproppad med bilar.

På drygt 1,5 timme har Tuva Löf ensam delat ut 100 påsar.

– Det är mycket takboxar och turister, konstaterar hon.

Khaled Ibrahim från Söderhamn är inte på väg till fjällen, men fick ändå ett kit med handsprit och munskydd utanför Max.

Vad tycker du om initiativet att dela ut handsprit och munskydd till förbipasserande fjällresenärer?

– Jag tycker att det är jättebra, säger Khaled Ibrahim, som också bär munskydd.

Exakt vad det kostar kommunen att dela ut munskydd och handsprit till fjällturister är oklart, men Bosse Wallbäcks tror att det kommer att landa på omkring 50 000 och 60 000 kronor.

– Men förhoppningsvis gör turistinformationen att vi får lite payback. Det finns så klart med i baktanken, säger Bosse Wallbäcks.