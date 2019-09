Man utan körkort åkte fast för fortkörning – döms till dagsböter

Transportstyrelsen krävde att en man som opererat hjärtat skulle lämna in ett läkarintyg för att få fortsätta köra bil. Men det var först när de ett halvår senare drog in mannens körkort som ett läkarintyg lämnades in. Mannen, som är i 40-årsåldern, ska sedan ha frågat Transportstyrelsen om hur han skulle agera för att få tillbaka körkortet, Han överklagade också Transportstyrelsens beslut att dra in hans körkort.

När mannen sedan åkte fast för fortkörning på E4 i Jättendal hösten 2018 och i samband med det åtalades för olovlig körning, angav mannen att han trodde att han hade körkort. Men på grund av de tidigare frågorna till Transportstyrelsen och överklagandet så tror inte tingsrätten att detta stämmer. Mannen döms därmed både för olovlig körning och en hastighetsöverträdelse. Han får 40 dagsböter á 50 kronor.