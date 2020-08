Man misstänkt för mord i Färila häktad: "Har lämnat en berättelse"

Under lördagseftermiddagen hölls häktningsförhandling i Gävle tingsrätt om det misstänkta mordet i Ljusdal. En man i 45-årsåldern är på sannolika skäl misstänkt för mord sedan en jämnårig kvinna, som mannen hade någon form av relation till, påträffats död under onsdagskvällen.

Enligt polisen hade kvinnan skjutits till döds och efter en större insats kunde den misstänkta mannen gripas under lugna former på en adress i Ovanåkers kommun.

Åklagare Fredrik Normark begärde under lördagsmorgonen att mannen skulle häktas under den fortsatta utredningen, vilket även tingsrätten i Gävle fastslog under eftermiddagen.

– Han medgav häktning under förhandlingen, säger Fredrik Normark.

Han har nu fått fyra veckor på sig att utreda fallet vidare, under tiden den misstänkte mannen sitter frihetsberövad. Tingsrätten gav även åklagaren rätt att belägga den misstänkte med restriktioner, något som även gällt under tiden mannen varit anhållen.

Under fredagen hölls ett större förhör med den misstänkte mannen i närvaro av hans advokat.

– Han har lämnat en berättelse i delar om vad som har hänt men vi kommer att ha ytterligare förhör under de närmaste dagarna, säger Fredrik Normark som inte vill gå in närmare på vad mannen ska ha sagt i förhör.

Polisen har avsatt stora resurser kring mordutredningen och uppger att de arbetar på bred front. Utöver förhör undersöker man föremål som tagits i beslag och som kan vara kopplade till det misstänkt grova våldsbrottet.

– Utredningen fortsätter med oförminskad styrka. Vi kommer att undersöka och tittar närmare på personer, föremål och även kommunikation. Det har hållits förhör med ett antal personer och betydligt fler återstår, säger Fredrik Normark.