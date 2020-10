Man misstänks ha lindat band runt kvinnas hals och hotat att döda – åtalas för grov fridskränkning

Det är en omfattande stämningsansökan som lämnades in till Hudiksvalls tingsrätt under tisdagen. Under tretton punkter har åklagaren radat upp våldshandlingar och hotelser som den misstänkte mannen, som är i 25-årsåldern och hemmahörande i Söderhamns kommun, ska ha riktat mot en kvinna som han tidigare haft en relation med.

Nu åtalas mannen för grov fridskränkning, efter upprepade händelser som ska ha skett mellan maj och september i år då mannen greps och senare häktades.

Åklagaren har tidigare sagt att kvinnans skador inte varit av den karaktär att hon behövt uppsöka sjukhusvård. Men åtalet vittnar om upprepade våldshandlingar där kvinnan där kvinnan vid ett flertal tillfällen orsakats smärta, blödningar och blånader.

Sedan i maj misstänks mannen ha utsatt kvinnan för olika former av misshandel. Han ska då ha slagit kvinnan över kroppen och i ansiktet, använt en metallpinne för att slå kvinnan på hennes knän och huvud och vid ett tillfälle huggit en nyckel i hennes finger och ben.

Det framkommer i den handling som skickats till Hudiksvalls tingsrätt. Där skriver åklagaren även att mannen vid ett tillfälle i början av sommaren ska ha lindat ett textilband runt kvinnans hals och uttalat att han skulle döda henne. Senare under sommaren misstänks mannen även ha tagit ett struptag på samma kvinna och dunkat hennes huvud i en vägg samt slagit henne upprepade gånger på överkroppen.

Mannen greps i slutet av september och har sedan dess suttit häktad. Gripandet skedde dagen efter det att mannen ska ha befunnit sig vid kvinnans bostad och hällt ut tändvätska över hennes altan och hotat att tända på.

Under hela åtalsperioden ska mannen även genom meddelandet och telefonsamtal ha uttalat hot om att skada eller döda kvinnan och hennes anhöriga, enligt åklagaren som också uppger att mannen misstänks ha kastat stenar på kvinnans huvud och armar.

I bevisningen finns så väl film- som ljudmaterial men även bilder på kvinnans skador. Där ingår även flera vittnen som ska ha sett någon misshandel samt de skador som kvinnan haft och berättat om.

Vid en husrannsakan i mannens bostad beslagtog polisen en metallpinne samt knivar. I bostaden påträffades även ett trasigt skohorn, stenar samt kläder med brandfarlig vätska på som anses vara relevanta för utredningen.

Rättegången om den misstänkta grova fridskränkningen beräknas ta fyra dagar och inleds vid Hudiksvalls tingsrätt den 5 november.