Man häktad för grov misshandel – ska ha skett i bostad

Misshandeln ska ha skett i en bostad i Ludvika kommun under tisdagen förra veckan. Mannen anhölls in sin frånvaro under fredagen och greps senare samma dag.

Under helgen begärdes han häktad vid Falu tingsrätt.

Mannen, som är i 40-årsåldern, nekade till brott och han ska också ha motsatt sig häktning. Tingsrätten fann dock att han på sannolika skäl var misstänkt för grov misshandel. Han häktades därför. Åtal ska vara väckt senast den 9 april.

Mannen har tidigare dömts för flera olika brott. Så sent som i december dömdes han till tre månaders fängelse för bland annat narkotikabrott, rattfylleri och stöldförsök.